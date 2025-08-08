No le saldrá gratis: la drástica decisión del DT de O’Higgins tras el deseo frustrado de Joaquín Montecinos de fichar en Colo Colo

Joaquín Montecinos fue mencionado como una opción de mercado para Colo Colo. Los albos buscan hace rato quien cubra la franja derecha con efectividad y, en esa línea, el carrilero de O’Higgins apareció como una alternativa. Sin embargo, Blanco y Negro descartó la incorporación. En principio, porque implicaba un esfuerzo económico importante. Luego, por la pública postura del Club Social y Deportivo albo en el sentido de no entorpecer la evolución de los jugadores formados en el club.

Sin embargo, el jugador perteneciente a Xolos de Tijuana igualmente sufrió efectos. En O’Higgins no agradó que prestara atención al presunto interés albo y que se distrajera de los objetivos institucionales. El jugador pidió no ser convocado para el choque frente a La Calera. De haber actuado en ese duelo, habría bloqueado la opción de irse al Cacique.

El coqueteo con Colo Colo le pasa la cuenta a Joaquín Montecinos

La concesión le terminó pasando la cuenta a Montecinos. "“Accedí inmediatamente a no considerarlo. Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido. Tras eso, tomé la decisión consensuada con los dirigentes, que entrene de forma diferenciada del plantel. Hasta que se cierre el libro de pases“, admitió el técnico rancagüino, Francisco Meneghini.

Francisco Meneghini, técnico de O'Higgins. (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El DT le pide elevar esfuerzos. “Lo conozco desde 2020, lo fuimos a buscar cuando estaba en Melipilla. Sabemos de sus características y hemos sido muy exigentes con buscar mayor despliegue físico”, dijo Paqui.

“Siempre se caracterizó por eso. Por momentos esta temporada lo consiguió. Nosotros queremos un poco más y eso puede ser incómodo para el jugador, pero en la incomodidad está el crecimiento. No me argumentó ese motivo para el traspaso. Jugó los amistosos, hizo la intertemporada y nunca comunicó nada al respecto”, sentenció.

Meneghini argumentó, además, que el jugador debe estar capacitado para enfrentar el complejo momento. “La gestión de las repercusiones de lo que hacemos es algo que todos los profesionales de fútbol debemos convivir. Montecinos está acostumbrado a convivir con la crítica, los elogios y las repercusiones de lo que hace, dice y cómo juega”, explica.