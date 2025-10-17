SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Chaleco López conquista el Rally de Marruecos con una espectacular remontada en la etapa final

El piloto chileno arrebató el liderato en los últimos kilómetros y ganó por apenas 11 segundos tras más de 1000 km de especial en el W2RC.

Por 
El Deportivo
Francisco "Chaleco" López tuvo una notable arremetida para coronare en África. Rally de Marruecos

Francisco “Chaleco” López escribió una nueva página dorada en su carrera al conquistar la victoria del Rally de Marruecos en la clase SSV, quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC), tras una apretada batalla que se definió por solo 11 segundos de diferencia. El experimentado piloto chileno, navegado por Álvaro León y al volante del BRP Can-Am Maverick R del equipo oficial Can-Am Factory Racing Team, protagonizó un dramático desenlace arrebatándole el liderazgo en los últimos kilómetros al argentino Jeremías González Ferioli, su propio compañero de equipo.

En una etapa final de 247 kilómetros cronometrados y 102 de enlace, López Contardo demostró toda su experiencia y temperamento competitivo para remontar desde la segunda posición. El subcampeón del Dakar 2025 en SSV supo mantener la concentración hasta el último metro, aprovechando los errores de sus rivales y sellando un triunfo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos para el próximo Dakar 2026, que se disputará entre el 3 y 17 de enero.

La victoria en Marruecos representa el primer triunfo de la temporada para Chaleco y marca su exitoso debut con el flamante Can-Am Maverick R, un auto completamente nuevo que el equipo está desarrollando y probando con miras al gran objetivo sudamericano. Durante las cinco etapas disputadas, el piloto nacional mostró una rápida adaptación al nuevo SSV, evolucionando de manera constante y llegando en su mejor momento al tramo definitorio.

Candidato serio

“Estamos muy contentos por haber logrado la primera posición en la categoría, tras una etapa llena de desafíos y penalizaciones. Supimos remontar desde el segundo lugar, aprovechando los errores de los rivales y manteniendo la concentración hasta el final. Fue una semana difícil, con altibajos, pero el esfuerzo dio sus frutos y nos llevamos un resultado ajustado pero muy positivo para casa”, expresó Chaleco tras cruzar la meta.

Este triunfo en territorio marroquí representa un impulso fundamental en la preparación del binomio chileno rumbo al Dakar 2026, donde “Chaleco” buscará volver a lo más alto del podio tras su segundo lugar en la edición 2025. La experiencia acumulada con el nuevo Can-Am Maverick R y la química con Álvaro León posicionan al binomio como serios candidatos al título en la categoría SSV de la próxima edición del rally más difícil del mundo que se disputará entre el 3 y 17 de enero del próximo año.

Más sobre:RallyChaleco LópezRally de Marruecos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo
Negocios

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC
El Deportivo

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Chaleco López conquista el Rally de Marruecos con una espectacular remontada en la etapa final

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca