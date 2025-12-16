Los posibles escenarios que amenazan al fútbol chileno tras la guerra de Unión Española e Iquique contra la ANFP

Unión Española y Deportes Iquique buscan mantener la categoría a pesar de que en el torneo de 2025 acabaron en el último y penúltimo lugar de la tabla, respectivamente.

Para lograrlo han argumentado una contradicción entre disposiciones reglamentarias. En el Reglamento de la ANFP, al que se aferran hispanos y dragones celestes, contiene un artículo que, en la práctica, contradice a las Bases de la Liga de Primera 2025 y que -de forma insólita- quedó ‘olvidado’ desde la época del estallido social en el 2019.

Allí se señala que “el número de clubes de Primera División será de veinte (20) y el de Primera B. Anualmente, descenderán dos clubes de Primera División a Primera B y ascenderán dos clubes de Primera B a Primera División, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en dicha División. Los ascensos y descensos se harán efectivos a partir de la temporada siguiente a aquella en que se produjeron”, establece.

Luego habla de las condiciones para la pérdida de categoría. “Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores”, consigna la letra a). La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, consigna.

Una búsqueda conjunta

Ahora, justo antes del Consejo de Presidentes, Unión Española y Deportes Iquique presentaron una carta en conjunto en la que ponen hincapié en el hecho de que un artículo les permite mantener la categoría.

El escrito, que va firmado por Jorge Fistonic, vicepresidente de los Dragones Celestes, y Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, explica en detalle el artículo del reglamento, que se contradice con las Bases de la Liga de Primera 2025, que según su interpretación les permite quedarse en Primera División.

Sin embargo, desde la ANFP señalaron que analizarán la situación, pero apuntan que los estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados el 2023, están por sobre el reglamento y las bases. Bajo ese escenario, en este documento se establece que la liga se disputará con 16 equipos, y no con 20, como señala el reglamento.

Los posibles escenarios

Ante todo lo anterior, es posible establecer una serie de situaciones que se pueden dar en medio de esta disputa. La primera de ellas es que se respete el reglamento al que apuntan Unión Española y Deportes Iquique y con ello Deportes Limache y Deportes La Serena acabarían por descender, considerando los promedios.

Un segundo plano es que se mantenga todo como está, respetando los estatutos. En este marco se concretarían los descensos de Deportes Iquique y Unión Española por su ubicación en la tabla al cierre de la temporada 2025. Bajo este panorama, Jorge Segovia, el presidente de Unión Española, avisó que irá a los tribunales de justicia ordinaria. Esta acción podría provocar un terremoto en el fútbol chileno considerando que la FIFA castiga a las federaciones que caigan en este tipo de acciones.

Un tercer escenario es que se anulen los descensos. De esta manera la temporada 2026 se jugaría con 18 equipos, teniendo a Unión Española, Deportes Iquique, Deportes Limache y Deportes La Serena en la máxima categoría.

Claro que en este último caso se tendría que discutir un tema clave: los ingresos que recibiría cada club de TNT Sports. Esto solo se podría realizar si tanto los iquiqueños como los hispanos están dispuestos a recibir el monto asignado a los clubes de la Primera B (cerca de 140 millones mensuales) en lugar de lo que se le entrega a los de Primera División -excluyendo a Colo Colo, la U y la UC- de cerca de 300 millones.