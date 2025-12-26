SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda

    El equipo andaluz solo consiguió cuatro victorias en todo 2025 y, por primera vez en 24 años, solo disputará un solo torneo en el inicio de un año.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Matías Almeyda piensa dejar el Sevilla, dicen en España. @SevillaFC/X

    Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no la pasa bien. La derrota en el último partido del año ante Real Madrid completó el peor registro del club desde el año 2000. Números que tienen al equipo inmerso en una profunda crisis que, incluso, hace especular con la posible salida del técnico Matías Almeyda, aunque por voluntad propia.

    Durante 2025, la escuadra nervionense ha logrado solamente cuatro victorias en su casa, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en todo el año, la mitad de su cifra más baja en el todo el siglo XXI, de acuerdo con la estadística publicada por el medio Estadio Deportivo.

    En ese aspecto, solo hay tres equipos que sacaron menos puntos en esos 365 días. Las únicas excepciones, por motivos evidentes, fueron los tres clubes que ascendieron en esta temporada 2025-‘26 y los tres que descendieron en el curso anterior.

    Asimismo, la caída en casa de los merengues (pese a la gran actuación del tocopillano), enterró al equipo en la décima posición. Una leve mejoría respecto del campeonato anterior, cuando remató en el decimoséptimo puesto.

    Otro dato que llama la atención es el contraste de estos pobres registros con su poder ofensivo. Es más, el once que dirige Matías Almeyda es el sexto que más goles celebró en todo este 2025, después de celebrar en 52 ocasiones.

    Más sorprendente aún es su eficiencia en arco contrario. De hecho, el Sevilla es el equipo más preciso de LaLiga en la presente temporada. Un 40% de los disparos de los andaluces acaban en gol. Sin embargo, también hay que sostener que son el sexto equipo que menos dispara, solo 60 remates en 17 fechas.

    Almeyda complicado

    A medida que avanza la temporada, la decepción de Almeyda frente a la situación de sus dirigidos se hace más evidente. Tras la temprana eliminación de la Copa del Rey, por primera vez en 24 años, el club comenzará el año compitiendo en un solo torneo, ya sin copa y tampoco torneos europeos.

    “Matías Almeyda se lo piensa, se cansa o, simplemente, se plantear abandonar el banquillo del Sevilla. Cualquiera de estos posibles titulares es correcto para encabezar esta noticia y reflejarían a pie juntillas la realidad por la que atraviesa el todavía entrenador del Sevilla”, escribió Estadio Deportivo.

    Fuentes cercanas al argentino, citadas por el mismo medio, confirman la posibilidad de que el exvolante de River Plate se marche del proyecto por propia decisión, después de firmar un contrato hasta junio de 2028,

    “Se está topando con la cruda realidad del vestuario sevillista. Y eso se nota en su discurso, cada vez más gris, contrariado y ofuscado. No porque no tenga razón en muchas de sus afirmaciones, pues si algo ha demostrado el Pelado desde que llegó es que va de frente, pero está tensionado y el día a día del plantel sevillista es cada vez menos ilusionante”, reafirma el periódico.

    Más sobre: Fútbol Sevilla Alexis Sánchez Gabriel Suazo Matías Almeyda LaLiga

