Desde que Alexis Sánchez llegó al Sevilla, Matías Almeyda no ha parado de destacar sus virtudes. El técnico del Sevilla ha ensalzado, naturalmente, las condiciones futbolísticas del tocopillano, aunque también ha sido especialmente profuso al referirse a otro aspecto que considera fundamental: las cualidades humanas del Niño Maravilla.

El Pelado ha destacado el liderazgo que ejerce el goleador histórico de la Selección en una plantilla que, además, respeta su trayectoria,

El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

En la antesala del derbi andaluz frente al Betis, el primero que dirigirá, el argentino volvió a referirse a Sánchez. Sus palabras reflejan la admiración que le profesa. “Lo seguía ya como hincha de River. Me gustó mucho cada vez que actuaba con Chile, ganó cosas importantes”, resumió.

Después, derechamente, lo valoró como un jugador especial. “Marca diferencias. Ojalá haya muchos chilenos con sus ganas porque su fútbol volverá a ser lo que fue. Lo de Alexis es amor al fútbol, fútbol en pureza y ganas de ganar”, expresó.

Matías Almeyda.

En ese plano, volvió a alabar su personalidad. “Es hablador pero de los positivos. Ojalá pueda participar en el derbi como él lo hace”, sostuvo, en relación al aporte que puede representar si actúa ante la escuadra de Manuel Pellegrini.

Sánchez dio una potente señal respecto de que está en condiciones de jugar ante los verdiblancos. “I’m ready”, publicó en sus redes sociales, en un aviso de que está en plena forma para actuar.

Más elogios

Almeyda también aludió al otro chileno de su plantel: Gabriel Suazo. “Está triste, es un jugador importante para nosotros. Iba a ser su primer derbi. Es una pena no tenerle”, expresó.

Finalmente, tuvo elogios para Manuel Pellegrini. “Es un señor del fútbol, no le conozco personalmente. Tengo gente conocida que ha trabajado con él y nadie tiene palabras malas. Hablan de un gran entrenador y una gran persona. Le respeto desde ese lugar”, declaró respecto del Ingeniero.