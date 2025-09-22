Matías Almeyda revela la charla clave que sostuvo con Alexis Sánchez antes de su estreno en Sevilla

No hay tiempo para descansos en la liga española. El apretado calendario del continente europeo obliga a los equipos hispanos a volver a las canchas esta mitad de semana, con el inicio de la sexta fecha.

Una de las primeras escuadras en saltar en la cancha para esta jornada es el Sevilla, que recibirá este martes 23 de septiembre a Villarreal, a las 16:30 horas de Chile.

En la previa del partido, el entrenador de los andaluces Matías Almeyda destacó la importancia de conseguir su primer triunfo como local (tiene una derrota y un empate), a cargo de la escuadra nervionense.

“Vamos en el camino de ese esperado cambio. El último partido de local ante el Elche estuvimos bien, aunque no conseguimos el triunfo. Sin embargo, estamos en el proceso, con la intención de lograr el triunfo como local. El buen juego y el compañerismo nos conducirá a eso”, explicó el argentino.

Sobre el rival, el Submarino Amarillo, el DT argentino reveló que “nos enfrentaremos a un equipo preparado para jugar otro de tipo torneos, con una gran inversión en su plantel. Ellos tienen un gran entrenador y muy buenos futbolistas. LaLiga es un torneo muy difícil, todos los partidos son complicados y eso enriquece a la competición”.

La charla con Sánchez

El gran protagonista en las últimas fechas fue el chileno Alexis Sánchez. A sus 36 años, el tocopillano demostró que está plenamente vigente después de entregar una asistencia y anotar el tanto del triunfo, el sábado pasado, en la visita de Sevilla al Alavés.

“No tenía pensado poner a Alexis tantos minutos. Corrió muchísimo, pero puedes correr mucho o hacerlo al trote. En este caso, lo de Alexis fue a una alta intensidad. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien, no debe ser el salvador, sino un complemento más”, advirtió Almeyda en la previa del partido ante los castellonenses.

En la misma conferencia de prensa, el exmediocampista de la Lazio develó cómo ha sido su comunicación con el goleador histórico de la Roja. Es más, contó entretelones de la charla clave con uno de los jugadores que se ha convertido en sorpresa y referente de la escuadra andaluza.

“A ver, esta es la realidad de Alexis. Son sus características particulares, yo ya lo había estudiado en su juego. Cuando llegó al club, hablé con él, me contó qué pasó en sus últimos meses. Por esa razón digo que es muy importante cuando alguien tiene ganas”, afirmó el Tractorcito.

En la misma línea, Almeyda insistió en los 36 años no son importantes para que el exjugador de Udinese rinda en la alta competencia. Es más, se ha convertido en una de las gratas sorpresas de este nuevo proyecto.

“Esas ganas que tiene el jugador le restan importancia a la edad. Alexis está muy bien físicamente. A mí me gustaría jugar, pero no puedo hacerlo. El chileno acompaña sus ganas con su físico, con su profesionalismo”, explicó el entrenador argentino.

