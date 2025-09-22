SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Matías Almeyda revela la charla clave que sostuvo con Alexis Sánchez antes de su estreno en Sevilla

El atacante chileno continúa despertando espontáneos elogios tras sus dos primeros partidos con el equipo de Andalucía, en los que completó una asistencia y un gol.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Matías Almeyda otra vez llenó de elogios a Alexis Sánchez.

No hay tiempo para descansos en la liga española. El apretado calendario del continente europeo obliga a los equipos hispanos a volver a las canchas esta mitad de semana, con el inicio de la sexta fecha.

Una de las primeras escuadras en saltar en la cancha para esta jornada es el Sevilla, que recibirá este martes 23 de septiembre a Villarreal, a las 16:30 horas de Chile.

En la previa del partido, el entrenador de los andaluces Matías Almeyda destacó la importancia de conseguir su primer triunfo como local (tiene una derrota y un empate), a cargo de la escuadra nervionense.

“Vamos en el camino de ese esperado cambio. El último partido de local ante el Elche estuvimos bien, aunque no conseguimos el triunfo. Sin embargo, estamos en el proceso, con la intención de lograr el triunfo como local. El buen juego y el compañerismo nos conducirá a eso”, explicó el argentino.

Sobre el rival, el Submarino Amarillo, el DT argentino reveló que “nos enfrentaremos a un equipo preparado para jugar otro de tipo torneos, con una gran inversión en su plantel. Ellos tienen un gran entrenador y muy buenos futbolistas. LaLiga es un torneo muy difícil, todos los partidos son complicados y eso enriquece a la competición”.

La charla con Sánchez

El gran protagonista en las últimas fechas fue el chileno Alexis Sánchez. A sus 36 años, el tocopillano demostró que está plenamente vigente después de entregar una asistencia y anotar el tanto del triunfo, el sábado pasado, en la visita de Sevilla al Alavés.

“No tenía pensado poner a Alexis tantos minutos. Corrió muchísimo, pero puedes correr mucho o hacerlo al trote. En este caso, lo de Alexis fue a una alta intensidad. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien, no debe ser el salvador, sino un complemento más”, advirtió Almeyda en la previa del partido ante los castellonenses.

En la misma conferencia de prensa, el exmediocampista de la Lazio develó cómo ha sido su comunicación con el goleador histórico de la Roja. Es más, contó entretelones de la charla clave con uno de los jugadores que se ha convertido en sorpresa y referente de la escuadra andaluza.

“A ver, esta es la realidad de Alexis. Son sus características particulares, yo ya lo había estudiado en su juego. Cuando llegó al club, hablé con él, me contó qué pasó en sus últimos meses. Por esa razón digo que es muy importante cuando alguien tiene ganas”, afirmó el Tractorcito.

En la misma línea, Almeyda insistió en los 36 años no son importantes para que el exjugador de Udinese rinda en la alta competencia. Es más, se ha convertido en una de las gratas sorpresas de este nuevo proyecto.

“Esas ganas que tiene el jugador le restan importancia a la edad. Alexis está muy bien físicamente. A mí me gustaría jugar, pero no puedo hacerlo. El chileno acompaña sus ganas con su físico, con su profesionalismo”, explicó el entrenador argentino.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolLaLigaSevillaMatías AlmeydaAlexis SánchezVillarreal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica
Chile

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?
Negocios

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.
Cultura y entretención

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención