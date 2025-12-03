La fuerte crítica de Matías Almeyda contra el Betis de Manuel Pellegrini tras caer en el derbi de Sevilla

“Uno está acostumbrado a piedras, con una botellita no pasa nada”: la insólita frase de Matías Almeyda en el Sevilla. . Por @sevillafc

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, generó polémica este miércoles al restar importancia a los incidentes ocurridos en el derbi frente al Betis de Manuel Pellegrini, donde el partido debió ser detenido en dos ocasiones por el lanzamiento de objetos desde la galería norte del estadio Sánchez-Pizjuán.

El técnico del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo relativizó los hechos en rueda de prensa. “Fueron una o dos botellas de plástico. Si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca”, señaló. El argentino atribuyó el comportamiento del público a supuestos gestos de los jugadores béticos.

🗣️​ ❞𝑴𝒆 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒍𝒖𝒃, 𝒎𝒆 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒊𝒏 𝒍𝒍𝒐𝒓𝒂𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒓𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒆𝒔❞ pic.twitter.com/KG03kQHFf2 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 3, 2025

Las declaraciones contrastan con la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que determinó la clausura parcial del estadio por tres partidos y una multa de 45 mil euros, debido a la conducta del público durante el encuentro. El organismo también sancionó con dos fechas a Isaac Romero, por una patada sobre Valentín Gómez.

Almeyda, cuya gestión ha sido cuestionada por cinco derrotas en los últimos seis partidos de LaLiga, sostuvo que la reacción de la fanaticada fue una respuesta al contexto del clásico. “Estamos jugando un derbi, hay una provocación y la gente se manifestó así”, dijo.

Pese a la justificación, intentó matizar sus dichos: “No estoy de acuerdo ni con la provocación ni con la reacción”. De todos modos, volvió a minimizar lo ocurrido: “Es fútbol. Pero bueno, son medidas que se toman. Por ahí uno está acostumbrado a otra cosa, una piedra, no sé, con una botellita de plástico no pasa nada. Está mal igual”.

El entrenador también se refirió a la expulsión de Isaac Romero. A su juicio, la acción no era merecedora de tarjeta roja. “El árbitro estaba haciendo un gran partido. Si hay VAR, tiene que analizar para decidir de la mejor manera y no enfermar para que tome una decisión en una milésima. Escuchen el audio, parecían cantantes”, lanzó.

El Sevilla enfrenta este jueves al Extremadura por la Copa del Rey, en un duelo marcado por la tensión y el complejo escenario institucional.