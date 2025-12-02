VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    El argentino Matías Almeyda no escondió su frustración tras la caída 2-0 ante el Betis. “Tengo un pensamiento que no puedo expresar, no debo y no quiero”, explicó el adiestrador.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Matías Almeyda cargó contra los jugadores de Sevilla. @SevillaFC/X

    Sevilla vive una profunda crisis que, tras la derrota ante el Betis de Manuel Pellegrini en el derbi, no hizo más que agudizarse. Una vez consumada la caída en el Sánchez Pizjuán, el técnico de los nervionenses Matías Almeyda no se guardó nada para emprenderlas contra sus dirigidos.

    Y es que el equipo de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez dejó muchos cuestionamientos en su última presencia. El 2-0 que le propinaron los béticos, en el máximo clásico de Andalucía, parece hasta mezquino por lo que ocurrió durante los 90 minutos.

    Duelo ingrato para ambos futbolistas nacionales, aunque por diferentes circunstancias. El lateral izquierdo no fue convocado después de que fuera diagnosticado por de una sobrecarga muscular.

    El delantero, en cambio, disputó la última media hora del partido, pero solo consiguió una opaca actuación. Tanto que, tras la derrota, los medios locales criticaron fuertemente el aporte del tocopillano, quien entró al cotejo cuando la diferencia era de solo un gol para los visitantes.

    “Sorprendió que Sánchez no fuera titular. Jugó la última media hora, ya con el marcador en contra. El chileno estuvo en la punta de ataque junto a Adams, pero no tuvo ocasiones de gol, aunque siempre trabajó para el equipo”, resumió el medio Estadio Deportivo.

    La reacción de Almeyda

    Más severo fue el análisis de Matías Almeyda, entrenador de los sevillanos. El transandino hizo hincapié en las constantes desconcentraciones de sus dirigidos, situación que explica el décimo tercer puesto en la tabla de posiciones de LaLiga.

    “No hay muchas vueltas que dar a todo esto. Después de ese error en el primer gol, el partido se modifica… es muy difícil reponerse cuando hay tantos errores. Cuando en un derbi cometes un error, anímicamente, cualquiera se cae. Uno entra en la desesperación de querer mostrar amor propio y pasión sin pensar. Eso te lleva a no jugar a lo que planificaste”, sentenció duramente el Pelado, en conferencia de prensa.

    Incluso, fue un poco más allá en sus apreciaciones. Después de recibir cuatro derrotas en los últimos cinco partidos por LaLiga, el argentino dejó entrever serios problemas con sus dirigidos.

    “Es difícil de contestar sobre lo que le pasa a este equipo. En principio, tengo un pensamiento que no puedo expresar. En realidad, no debo y no quiero. Me queda la otra respuesta, que es insistir; mostrando el error, entrenando el error y practicando el error. Si se siguen cometiendo... no tengo respuesta”, dijo Almeyda.

    Asimismo, el DT agregó que “o es el entrenador o son errores individuales groseros. Si supiese cuál es la solución ya la hubiese aplicado. Nos hicieron tantos goles con errores de todo tipo, si lo supiera lo hubiese evitado y tendríamos muchos más puntos”.

    Más sobre:FútbolSevillaMatías AlmeydaBetisGabriel SuazoAlexis Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea
    Chile

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    Dos hombres mueren acribillados en cercanías del barrio Meiggs: les dispararon desde otro vehículo

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre
    Negocios

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi
    El Deportivo

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

    Los dardos de Pablo Galdames a los jugadores de Unión Española tras caer a la B: “Uno tiene que saber dónde está parado”

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle
    Cultura y entretención

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania
    Mundo

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Estados Unidos confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

    Putin se reunirá hoy con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón