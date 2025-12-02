DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

Sevilla vive una profunda crisis que, tras la derrota ante el Betis de Manuel Pellegrini en el derbi, no hizo más que agudizarse. Una vez consumada la caída en el Sánchez Pizjuán, el técnico de los nervionenses Matías Almeyda no se guardó nada para emprenderlas contra sus dirigidos.

Y es que el equipo de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez dejó muchos cuestionamientos en su última presencia. El 2-0 que le propinaron los béticos, en el máximo clásico de Andalucía, parece hasta mezquino por lo que ocurrió durante los 90 minutos.

Duelo ingrato para ambos futbolistas nacionales, aunque por diferentes circunstancias. El lateral izquierdo no fue convocado después de que fuera diagnosticado por de una sobrecarga muscular.

El delantero, en cambio, disputó la última media hora del partido, pero solo consiguió una opaca actuación. Tanto que, tras la derrota, los medios locales criticaron fuertemente el aporte del tocopillano, quien entró al cotejo cuando la diferencia era de solo un gol para los visitantes.

“Sorprendió que Sánchez no fuera titular. Jugó la última media hora, ya con el marcador en contra. El chileno estuvo en la punta de ataque junto a Adams, pero no tuvo ocasiones de gol, aunque siempre trabajó para el equipo”, resumió el medio Estadio Deportivo.

La reacción de Almeyda

Más severo fue el análisis de Matías Almeyda, entrenador de los sevillanos. El transandino hizo hincapié en las constantes desconcentraciones de sus dirigidos, situación que explica el décimo tercer puesto en la tabla de posiciones de LaLiga.

“No hay muchas vueltas que dar a todo esto. Después de ese error en el primer gol, el partido se modifica… es muy difícil reponerse cuando hay tantos errores. Cuando en un derbi cometes un error, anímicamente, cualquiera se cae. Uno entra en la desesperación de querer mostrar amor propio y pasión sin pensar. Eso te lleva a no jugar a lo que planificaste”, sentenció duramente el Pelado, en conferencia de prensa.

Incluso, fue un poco más allá en sus apreciaciones. Después de recibir cuatro derrotas en los últimos cinco partidos por LaLiga, el argentino dejó entrever serios problemas con sus dirigidos.

“Es difícil de contestar sobre lo que le pasa a este equipo. En principio, tengo un pensamiento que no puedo expresar. En realidad, no debo y no quiero. Me queda la otra respuesta, que es insistir; mostrando el error, entrenando el error y practicando el error. Si se siguen cometiendo... no tengo respuesta”, dijo Almeyda.

Asimismo, el DT agregó que “o es el entrenador o son errores individuales groseros. Si supiese cuál es la solución ya la hubiese aplicado. Nos hicieron tantos goles con errores de todo tipo, si lo supiera lo hubiese evitado y tendríamos muchos más puntos”.