BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    El atacante chileno volvió a jugar después de un mes. Ingresó a los 71’, pero no pudo evitar la derrota de 2-1 en Cataluña. Mal apronte para enfrentar a Betis en el derbi del próximo domingo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez regresó tras un mes sin jugar. FOTO: LALIGA.

    Sevilla solo sabe de altibajos. Tras vencer en la fecha anterior, el equipo andaluz no pudo mantener el tranco y cayó 2-1 en casa del Espanyol. Malas noticias para Alexis Sánchez, quien sumó minutos después de una lesión muscular que lo tuvo un mes sin jugar.

    El local intentó establecer sus términos desde el inicio. Es más, en los primeros diez minutos, el equipo periquito fue un vendaval que estuvo muy cerca de abrir la cuenta. A los 2’, Carlos Romero se sacó a Mendy, llegó al área y remató alto.

    Instantes más tarde, la escuadra catalana volvió a golpear. Esta vez fue Kike García quien remató al segundo palo y la pelota se fue rozando el vertical. La pesadilla no terminaba ahí, ya que a los 7’, el golero Odisseas Vlachodimos achicó de manera perfecta la llega de Pere Milla.

    Después de un cuarto de hora de urgencia, el equipo de los chilenos consiguió tomar la iniciativa. El exlateral de Colo Colo comenzó a abrir la cancha por la izquierda y los nervionenses lograron un poco más de profundidad en el ataque.

    Ahí, comenzó a trabajar el golero local, el serbio Marko Dmitrovic, quien comenzaba a alzarse como figura. A los 16’, el balcánico estuvo notable para repeler un largo remate de Akor Adams. En la siguiente, la base del vertical salvó al meta eslavo después del remate de Peque.

    El partido ganaba en acciones de riesgo, pero también dejaba al descubierto lo mal que defendían ambos equipos. A los 20’, Sevilla volvió a acercarse, ahora con un cabezazo de Peque.

    Sin embargo, la más clara de los visitantes estuvo en los pies del excolocolino Suazo. A los 36 minutos, Sevilla logró un mayor volumen de juego y encontró adelantada a la zaga del rival, la jugada dejó solo al chileno en la izquierda y su potente remate fue rechazado en la línea por Dmitrovic.

    En el final de la primera parte, el encuentro no perdió en intensidad, pero ninguno de los dos equipos logró hacerse daño antes del descanso, pese al animado empate sin goles.

    Regreso esperado

    Pero Espanyol tenía la fórmula para romper el equilibrio. Recién comenzada la segunda parte, a los 49 minutos, el centro del puntero inglés Tyrhys Dolan encontró bien ubicado a Pere Milla para que cabeceara solo y marcara el 1-0 frente a la horrible marca del equipo de Matías Almeyda.

    Sevilla no lograba reponerse del golpe y el exvolante argentino que dirige a los andaluces buscaba respuestas. Las mismas que esperaba con el ingreso de Alexis Sánchez, a los 71’, quien no jugaba desde el 24 de octubre, en la derrota ante la Real Sociedad,

    El ingreso del tocopillano cambió la cara del ataque de los andaluces. El goleador histórico de la Roja le dio mayor volumen a la ofensiva y un mejor control de la pelota. A diez del final, un centro del Dilla no encontró receptores, cuando el crédito nacional ya había superado la marca para iniciar la jugada.

    Sin embargo, a seis minutos del final, el equipo catalán encontró el camino para cerrar la victoria. La línea de volantes rescató una pelota en el medio y Roberto Fernández marcó un golazo desde el borde del área.

    No estaba todo dicho, porque Sevilla insistió para lograr, al menos, el descuento en Cataluña. A cuatro del final, tras un tiro de esquina, el cabezazo de Marcao fue imposible para la zaga periquita para lograr el 2-1.

    Hubo más para la visita. Justo en el último minuto del reglamentario, una jugada combinada entre los chilenos Suazo y Sánchez terminó en un centro que Marcao no pudo conectar con dirección en la última del partido. Mal apronte para Sevilla, que el domingo se mide a Betis, en el máximo derbi de Andalucía.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaGabriel SuazoEspanyolMatías Almeyda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur
    Chile

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital
    Negocios

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United
    El Deportivo

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza
    Mundo

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad