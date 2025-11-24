Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

Sevilla solo sabe de altibajos. Tras vencer en la fecha anterior, el equipo andaluz no pudo mantener el tranco y cayó 2-1 en casa del Espanyol. Malas noticias para Alexis Sánchez, quien sumó minutos después de una lesión muscular que lo tuvo un mes sin jugar.

El local intentó establecer sus términos desde el inicio. Es más, en los primeros diez minutos, el equipo periquito fue un vendaval que estuvo muy cerca de abrir la cuenta. A los 2’, Carlos Romero se sacó a Mendy, llegó al área y remató alto.

Instantes más tarde, la escuadra catalana volvió a golpear. Esta vez fue Kike García quien remató al segundo palo y la pelota se fue rozando el vertical. La pesadilla no terminaba ahí, ya que a los 7’, el golero Odisseas Vlachodimos achicó de manera perfecta la llega de Pere Milla.

Después de un cuarto de hora de urgencia, el equipo de los chilenos consiguió tomar la iniciativa. El exlateral de Colo Colo comenzó a abrir la cancha por la izquierda y los nervionenses lograron un poco más de profundidad en el ataque.

Ahí, comenzó a trabajar el golero local, el serbio Marko Dmitrovic, quien comenzaba a alzarse como figura. A los 16’, el balcánico estuvo notable para repeler un largo remate de Akor Adams. En la siguiente, la base del vertical salvó al meta eslavo después del remate de Peque.

El partido ganaba en acciones de riesgo, pero también dejaba al descubierto lo mal que defendían ambos equipos. A los 20’, Sevilla volvió a acercarse, ahora con un cabezazo de Peque.

Sin embargo, la más clara de los visitantes estuvo en los pies del excolocolino Suazo. A los 36 minutos, Sevilla logró un mayor volumen de juego y encontró adelantada a la zaga del rival, la jugada dejó solo al chileno en la izquierda y su potente remate fue rechazado en la línea por Dmitrovic.

En el final de la primera parte, el encuentro no perdió en intensidad, pero ninguno de los dos equipos logró hacerse daño antes del descanso, pese al animado empate sin goles.

Regreso esperado

Pero Espanyol tenía la fórmula para romper el equilibrio. Recién comenzada la segunda parte, a los 49 minutos, el centro del puntero inglés Tyrhys Dolan encontró bien ubicado a Pere Milla para que cabeceara solo y marcara el 1-0 frente a la horrible marca del equipo de Matías Almeyda.

Sevilla no lograba reponerse del golpe y el exvolante argentino que dirige a los andaluces buscaba respuestas. Las mismas que esperaba con el ingreso de Alexis Sánchez, a los 71’, quien no jugaba desde el 24 de octubre, en la derrota ante la Real Sociedad,

El ingreso del tocopillano cambió la cara del ataque de los andaluces. El goleador histórico de la Roja le dio mayor volumen a la ofensiva y un mejor control de la pelota. A diez del final, un centro del Dilla no encontró receptores, cuando el crédito nacional ya había superado la marca para iniciar la jugada.

Sin embargo, a seis minutos del final, el equipo catalán encontró el camino para cerrar la victoria. La línea de volantes rescató una pelota en el medio y Roberto Fernández marcó un golazo desde el borde del área.

No estaba todo dicho, porque Sevilla insistió para lograr, al menos, el descuento en Cataluña. A cuatro del final, tras un tiro de esquina, el cabezazo de Marcao fue imposible para la zaga periquita para lograr el 2-1.

Hubo más para la visita. Justo en el último minuto del reglamentario, una jugada combinada entre los chilenos Suazo y Sánchez terminó en un centro que Marcao no pudo conectar con dirección en la última del partido. Mal apronte para Sevilla, que el domingo se mide a Betis, en el máximo derbi de Andalucía.