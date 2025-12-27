¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

Patricio Rubio busca club. Luego de cuatro temporadas en Ñublense de Chillán, el delantero de 36 años no continuará en el club para 2026. En los últimos días se habló de un posible regreso a Everton, elenco en el que jugó en 2017, 2018 y, luego, parte de 2020.

Sin embargo, en las últimas horas el elenco ruletero decidió desechar la opción del artillero como una de las incorporaciones para la próxima temporada, según supo El Deportivo.

Foto: Photosport

¿Y Unión Española?

Las tratativas con el equipo de Viña del Mar llamaban la atención, puesto que hace algunas semanas, cuando se sentenció el descenso de Unión Española a la Primera B, Rubio había escrito en sus redes sociales un emotivo texto en el que dejaba abierta la opción de sumarse a los hispanos en 2026 y ayudar a la institución en el retorno a Primera.

“Cuando estaba comenzado logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza (...) Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten, acá estaré siempre para dar una mano” escribió el artillero.

Cabe destacar que Rubio jugó en el elenco de Independencia entre 2012 y 2013, años gloriosos para el equipo, en donde fue campeón de Primera División. Precisamente luego de levantar la copa, fue transferido a Universidad de Chile por una cifra que superó los 1,5 millones de dólares por la mitad de la carta del atacante.

No obstante, a pesar de todos estos antecedentes, los caminos de Unión Española y Patricio Rubio, al parecer, no se volverán a unir, al igual como ocurrió con Everton.

Sus números en 2025

A pesar de tener 36 años, el formado en Colo Colo continúa vigente en la máxima categoría del fútbol chileno. Este año con Ñublense acumuló un total de 30 partidos entre la Liga de Primera, las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Chile.

Sumó esta temporada 1.865 minutos en cancha, marcó seis goles y registró tres asistencias.