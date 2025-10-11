SUSCRÍBETE
Opinión

Elías Figueroa: El más grande de la historia

Carlos CaszelyPor 
Carlos Caszely

Esta columna fue escrita en el marco de un Especial 75 Aniversario de La Tercera, basado en una encuesta de Descifra que indagó sobre los personajes más relevantes desde 1970 para tres generaciones de chilenos.

Hablar de Elías Figueroa es referirse, para mí, al más grande de la historia del fútbol chileno. No tengo duda alguna. No solo dentro del campo de juego, también fuera. Es aludir a un caballero, a una persona extraordinaria y a un deportista excepcional.

Sus incuestionables méritos futbolísticos lo llevaron a ser elegido en tres ocasiones como el Mejor Jugador de América cuando en este lado del mundo actuaba el mejor de la historia a nivel mundial, Pelé. Son muchos los logros que consiguió Elías en su carrera, que lo hacen merecedor de esta condición.

A Elías lo respetan en todo el mundo. Cuando jugábamos por la selección sudamericana, en la que habíamos dos chilenos y el resto eran argentinos, brasileños, uruguayos, un peruano y un venezolano, a sitios como Malasia o Taipei, el capitán de ese combinado era Elías Ricardo Figueroa. Una vez que viajamos a Japón, en Río de Janeiro subió al avión la gente de Gremio, el archirrival del Inter de Porto Alegre, donde Elías era ídolo, y todos los jugadores de Gremio, el presidente del club y hasta sus hinchas le pidieron fotos. Eso demuestra la categoría que tuvo dentro y fuera de la cancha. Por eso, siempre manifestaré mis respetos hacia él. A lo que hizo. A lo que fue.

Para mí, es el mejor jugador del fútbol chileno. Hay otros que dirán que es Arturo, Matías, Chupete, Paredes, pero para mí, que vi a Elías, a Chamaco, a Cua-Cua Hormazábal, al gran Leonel Sánchez y a otros grandes jugadores de nuestra historia, no hay dudas.

Solo una cosa no teníamos en común. No discutimos, pero siempre conversamos al respecto: cuando bailábamos cueca, él bailaba la cueca de salón y yo la cueca chora del Puerto. Y yo le decía: ‘Elías, tú eres del Puerto’. Y me respondía: “No, yo soy caballero”.

Por Carlos Caszely, exfutbolista y exseleccionado nacional.

Especial La TerceraLT SábadoElías FigueroaCarlos CaszelyEncuesta DescifraDescifra

