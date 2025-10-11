Personajes e hitos más relevantes de los últimos 75 años

En el marco del 75 aniversario de La Tercera, una encuesta de Descifra consultó a tres generaciones de chilenos (25-35 años, 45-55 años y 65-75 años) sobre los hitos y personajes más relevantes de las últimas décadas, más allá de consideraciones positivas o negativas. Para estas tres generaciones, el mayor hito político es el golpe de Estado de 1973, el hito económico el crecimiento sostenidos en los 90 y la respectiva apertura comercial, mientras que el gran hito deportivo para todos los grupos etarios es Chile bicampeón de la Copa América. En el caso del hito cultural, el Premio Nobel de Literatura para Pablo Neruda, en 1971, acaparó todas las preferencias.

En cuanto a los personajes más relevantes en el país desde 1970 a la fecha en el ámbito de la política, Augusto Pinochet se impuso en las tres generaciones, aunque en el estrato más joven, figura casi en empate con Salvador Allende. En el ámbito económico, las personas entre 25 a 35 años eligieron a Mario Marcel, mientras que las otras dos generaciones a Hernán Büchi. En el ámbito empresarial, las tres generaciones optaron por Andrónico Luksic Abaroa, mientras que en el plano de la cultura, Violeta Parra se impuso entre los jóvenes, pero Pablo Neruda logró mayores porcentajes en las otras dos generaciones. En deportes no hubo una clara preferencia en la encuesta de Descifra, ya que los más jóvenes eligieron a Nicolás Massú, los de entre 45 a 55 años años a Marcelo Ríos, y los mayores de 65 años a Elías Figueroa.

En cada una de estas columnas se abordan los personajes con más adhesión intergeneracional en diferentes áreas.

