Nacional

Personajes e hitos más relevantes de los últimos 75 años

Para este Especial Aniversario de La Tercera, la encuesta Descifra también indagó en las figuras y hechos históricos más importantes, más allá de si estos fueron positivos o negativos para el país. Algunos de estos protagonistas e hitos se repiten en las tres generaciones consultadas, pero en otros casos, como en el ámbito deportivo, son distintos para cada grupo etario. En cada una de estas columnas se abordan los personajes con más adhesión intergeneracional en diferentes áreas.

Por 
La Tercera
Personajes e hitos más relevantes de los últimos 75 años

En el marco del 75 aniversario de La Tercera, una encuesta de Descifra consultó a tres generaciones de chilenos (25-35 años, 45-55 años y 65-75 años) sobre los hitos y personajes más relevantes de las últimas décadas, más allá de consideraciones positivas o negativas. Para estas tres generaciones, el mayor hito político es el golpe de Estado de 1973, el hito económico el crecimiento sostenidos en los 90 y la respectiva apertura comercial, mientras que el gran hito deportivo para todos los grupos etarios es Chile bicampeón de la Copa América. En el caso del hito cultural, el Premio Nobel de Literatura para Pablo Neruda, en 1971, acaparó todas las preferencias.

En cuanto a los personajes más relevantes en el país desde 1970 a la fecha en el ámbito de la política, Augusto Pinochet se impuso en las tres generaciones, aunque en el estrato más joven, figura casi en empate con Salvador Allende. En el ámbito económico, las personas entre 25 a 35 años eligieron a Mario Marcel, mientras que las otras dos generaciones a Hernán Büchi. En el ámbito empresarial, las tres generaciones optaron por Andrónico Luksic Abaroa, mientras que en el plano de la cultura, Violeta Parra se impuso entre los jóvenes, pero Pablo Neruda logró mayores porcentajes en las otras dos generaciones. En deportes no hubo una clara preferencia en la encuesta de Descifra, ya que los más jóvenes eligieron a Nicolás Massú, los de entre 45 a 55 años años a Marcelo Ríos, y los mayores de 65 años a Elías Figueroa.

En cada una de estas columnas se abordan los personajes con más adhesión intergeneracional en diferentes áreas.

Augusto Pinochet: El espectro Por Ascanio Cavallo

Hernán Büchi: El pelao... Por César Barros

Andrónico Luksic Abaroa: El aporte de los empresarios Por Francisco Pérez Mackenna

Pablo Neruda: ¿Habrá alguien que escuche? Por Kemy Oyarzún

Nicolás Massú: Talento y trabajo Por Hans Gildemeister

Marcelo Ríos: Un obrero del tenis Por Patricio Cornejo

Elías Figueroa: El más grande de la historia Por Carlos Caszely

