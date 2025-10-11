Marcelo Ríos: Un obrero del tenis

Esta columna fue escrita en el marco de un Especial 75 Aniversario de La Tercera, basado en una encuesta de Descifra que indagó sobre los personajes más relevantes desde 1970 para tres generaciones de chilenos.

Los recuerdos de Marcelo Ríos perduran hasta hoy. Un tenista súper talentoso, pero además muy trabajador. Porque el talento no es suficiente para llegar a ser número uno y, para llegar a eso, él trabajaba durísimo. Tenía que estar en la cancha, preparación física, jugar los siete días de la semana. Tres, cuatro, cinco horas, y descansar lo suficiente como para poder llegar al día siguiente a entrenar de buena forma.

Admirado no solo en Chile, sino que en todo el mundo, al punto de que muchos jugadores dijeron que pagarían una entrada por verlo jugar. Además, fue un referente para todos los que vinieron después, y yo tuve la suerte de ser su capitán.

Él era muy especial, no se sacaba fotos ni daba muchas entrevistas. En más de una ocasión, la gente me decía “por qué no le dices algo”, pero yo les respondía que lo lamentaba, pero esa era su forma de ser. Y ese carácter y esa manera yo creo que le ayudaron mucho a llegar a donde llegó.

A mí lo que más me interesaba era la parte deportiva, de jugar por Chile y ganar partidos importantes. Y él trabajaba durísimo. Nunca nada fue gratis para él.

También nosotros conversábamos mucho en camarines sobre un montón de cosas, era muy bueno para la talla. A mí me decía “Pato Corneta”. Ahora, yo nunca le dije “Chino”, siempre Marcelo.

Siempre lo traté de esa manera. Eso no se me ha olvidado, porque le tenía un respeto muy especial.

Para mí fue una suerte grande estar con él. Sin lugar a dudas que es un gran referente para nuestro país. No solamente en Chile, sino que también fuera de las fronteras. En Europa, en Estados Unidos... En fin, en muchos lugares era admirado. Imitado también. Muchos hubiesen querido tener el talento que él tenía.

Por Patricio Cornejo, extenista y excapitán de Copa Davis.