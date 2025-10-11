SUSCRÍBETE
Opinión

Nicolás Massú: Talento y trabajo

Hans GildemeisterPor 
Hans Gildemeister

Esta columna fue escrita en el marco de un Especial 75 Aniversario de La Tercera, basado en una encuesta de Descifra que indagó sobre los personajes más relevantes desde 1970 para tres generaciones de chilenos.

Nicolás Massú si no es el primero, empata, como el más grande deportista chileno, gracias a sus actuaciones tanto a nivel junior como profesional y luego como capitán de Copa Davis, donde está marcando un récord de permanencia.

Obviamente se le recuerda por haber ganado dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, que además fueron las primeras de Chile. Una hazaña muy difícil de repetir. Eso le da reconocimiento en el mundo entero y lo pone entre los mejores deportistas de la historia del país.

Yo lo tuve en Copa Davis y lo acompañé a los Juegos Olímpicos de Beijing. Siempre fue muy trabajador, un obrero del tenis, y con una garra única. Eso lo llevó a tener los resultados que tuvo, porque no tenía los golpes de Federer o Djokovic, pero con la derecha y su primer saque hizo mucho daño, mientras que con el revés defendía mucho. Lo que logró fue algo extraordinario; era el que más trabajaba, y eso siempre hay que destacarlo.

Todas esas cosas hoy se las está traspasando a los jugadores en Copa Davis. Él siempre fue muy estudioso y muchas veces antes de los partidos ya llegaba con los rivales analizados, por lo que era muy fácil preparar los partidos con él. Siempre ha vivido para el tenis.

Yo creo que la gente se identifica con Nico por su garra, por la épica de sus logros. Le ganamos a Eslovaquia, subcampeón del mundo, y a Austria en Rancagua, desde donde salió su inolvidable frase “nada es imposible”, después de haber terminado su partido a las 2.30 de la mañana.

Fuera de la cancha, Nico era un tipo muy divertido, siempre buscaba subir el ánimo con tallas al “Yogur de Mora”. Nico tenía una energía increíble, que hasta hoy conserva, y a mí me ayudó mucho como capitán.

Por Hans Gildemeister, extenista y excapitán de Copa Davis.

