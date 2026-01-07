El Barcelona se florea en Arabia Saudita: arrolla al Athletic de Bilbao y es finalista de la Supercopa española

Arabia Saudita recibe, una vez más, la Supercopa de España. Ya instalado con propiedad el formato tipo Final Four, que se replicará en Chile desde este año, este miércoles se disputó el primer partido de semifinales. El Barcelona de Hansi Flick no tuvo contemplación con el Athletic de Bilbao. En el King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yeda, los azulgranas arrollaron con un expresivo 5-0 a los vascos y se instalan en la final.

No era ningún misterio que los catalanes eran los favoritos en esta serie, a partido único, donde jugaron como “local” en Medio Oriente, por su mayor presencia global respecto al rival. Una inquietud pasaba por los problemas físicos de Lamine Yamal, la gran estrella del Barcelona. El seleccionado español, finalmente, fue al banco para no arriesgarlo. Entró en la segunda mitad.

El líder de LaLiga (con cuatro puntos de ventaja sobre Real Madrid) fue superior a los Leones de San Mamés (octavos en el torneo local) desde el principio. Para regocijo de Flick, esa supremacía se reflejó en el marcador, dejando la victoria prácticamente atada al entretiempo.

En los 22′, Ferran Torres, quien ocupa la posición del centrodelantero en lugar de Robert Lewandowski, puso el 1-0. El ex Manchester City recibió, tras tiro mordido de Fermín López, se giró y remató para batir a Unai Simón. Luego, en los 30′, fue el turno de Fermín para hacerse presente en el marcador, con un remate de zurda (apareciendo libre por la derecha) tras jugada de Raphinha, desde el otro sector.

Los cuatro jugadores más ofensivos del Barcelona le convirtieron al Athletic. En los 34′, anotó Roony Bardghji, quien utilizó la demarcación de puntero derecho, donde acostumbra a desempeñarse Lamine Yamal. El joven de 20 años, que nació en Kuwait, tiene raíces sirias y representa a Suecia, encaró por la derecha y sacó un disparo bajo que encontró una frágil respuesta de Unai Simón, el meta titular de la selección española.

Cuatro minutos después, llegó el 4-0 cortesía del brasileño Raphinha, mediante una jugada personal que finalizó con un zurdazo al primer palo. Los culés se floreaban, porque no sufrían en la defensa y cada ataque era peligro de gol. Mediante un pulcro manejo del balón (82% de posesión en la primera mitad), encontraba espacios y profundidad ante un rival que solo sufría.

En el arranque del complemento, Raphinha concretó su doblete para aumentar las diferencias siderales que se vieron en la cancha (minuto 52). El ex Leeds United remató con fuerza, para cerrar una secuencia en la cual los zagueros vascos nunca lograron despejar el balón y evitar el disparo directo.

El resto del juego pareció estar de sobra, porque el triunfo azulgrana no estaba en absoluta discusión y la respuesta de los rojiblancos era muy a cuentagotas. En los 72′, Flick determinó el ingreso de Yamal (por Roony), quien era el principal atractivo para los hinchas árabes que fueron a ver el encuentro. Fue una goleada tan clara como contundente, para instalarse en la definición por el título de la Supercopa.

Este jueves se disputa la otra semifinal, que será un derbi: Atlético de Madrid versus Real Madrid (16.00 horas de Chile). Todos esperan para que se de el gran clásico mundial entre culés y merengues, el próximo domingo. Algo tendrá que decir el Cholo Simeone.