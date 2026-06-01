Chelsea echa pie atrás por la burla al Arsenal después de perder la final de la Champions League
Los Blues se habían mofado de los Gunners, luego de la victoria del PSG por penales, exhibiendo sus Copas de Europa en redes sociales. No obstante, el club de Stamford Bridge reculó con otra publicación.
El Arsenal no pudo alcanzar la primera Champions League para su historia. Este sábado, cayó en tanda de penales ante Paris Saint-Germain, en Budapest, esfumando el anhelo de convertirse en campeón de Europa. Considerando el Big Six de la Premier (los seis elencos grandes de Inglaterra), solo dos no tiene la Orejona en sus vitrinas: los Gunners y sus vecinos del Tottenham.
La derrota del equipo de Mikel Arteta, consumada tras la falla del zaguero Gabriel Magalhaes desde los 12 pasos, obviamente despertó la desazón en la hinchada del Arsenal, ante la expectativa de jugar después de 20 años la gran definición de la Copa de Europa. Por otra parte, el triunfo del PSG generó una inevitable alegría para los rivales del cuadro inglés, sobre todo para sus vecinos de ciudad.
En particular, fue Chelsea el más ácido a la hora de burlarse de su tradicional archirrival. A través de sus redes oficiales, los Blues sacaron pecho por los títulos internacionales que tiene, entre ellos dos Champions League, correspondientes a las temporadas 2011-2012 y 2020-2021. “Ven y visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva ahora tu Tour del Estadio en Stamford Bridge”, posteó, acompañando el texto con imágenes de ambos trofeos y, además, del Mundial de Clubes que conquistó en 2025, en Estados Unidos.
Primero vino el tono jocoso al acordarse del adversario más enconado. Más adelante, el arrepentimiento. Con el paso de las horas, el Chelsea volvió a usar sus redes sociales para dejarle un mensaje al Arsenal. Eso sí, con un cambio de tono, felicitándolo por su campaña.
“¡Probablemente merecemos otra tarjeta roja por esa última publicación! Pero en serio, felicitaciones a @Arsenal por ganar la Premier League y una gran actuación en la Champions League. Esperando con ganas retomar la batalla con ustedes la próxima temporada”, fue el posteo de los azules. Hasta el cierre de esta nota, el mensaje contaba con 10 millones de visualizaciones en la cuenta de X (ex Twitter).
Los Blues no tendrán competencia continental en la siguiente campaña, tras finalizar en el décimo puesto de la liga inglesa. Ya confirmaron a Xabi Alonso como su nuevo entrenador. Mientras tanto, Arsenal festejó el domingo su consagración en la Premier después de 22 años, congregando a 1,5 millones de personas por las calles de Londres, según indicó la Policía Metropolitana de la ciudad.
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