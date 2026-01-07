SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Barcelona se enfrenta a Athletic por la Supercopa de España

    El elenco catalán y el de Bilbao se ven las caras por las semifinales del torneo hispano que se realiza en Arabia Saudita. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Raphinha marcó un doblete para Barcelona. Foto: @rfef.

    Actualiza el Relato

    Barcelona 5-0 Athletic

    Barcelona responde a las modificaciones del rival

    64′. Ingresan Gerard Martín, Bernal y Rashford y reemplazan a Frenkie de Jong, Raphinha y Balde.

    Nuevo cambio en el Athletic

    60′ Selton reemplaza a Rego en el conjunto de Bilbao.

    Athletic golpea su timón

    54′. De Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta ingresan en el lugar de Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.

    El quinto del Barcelona

    Gooooooooooooooooool del Barcelona

    52′. Raphinha otra vez anota para los catalanes y el conjunto culé logra la manita en Arabia.

    Comienza la segunda etapa

    Athletic busca una remontada épica, mientras Barcelona solo espera que pase la hora.

    Termina el primer tiempo

    45′+2. Se acaba la parte inicial y Barcelona ya tiene un pie y medio en la final de la Supercopa.

    Descuentos

    45′. Se agregan dos minutos más a esta primera parte.

    Athletic lo tuvo: ¡Palo!

    42′. Sancet remata de primera y el poste le regresa el balón. Era el descuento para los de Bilbao.

    Gooooooooooooool de Barcelona

    38′. Raphinha aumenta la goleada con un tiro casi sin ángulo. Los catalanes son un espectáculo en Arabia.

    Gooooooooooooool de Barcelona

    34′. Roony Bardghji define el marcador y seguramente el partido. Los catalanes son inmensamente superiores.

    Goooooooooooool de Barcelona

    20′. Fermín López aumenta la cuenta para los catalanes.

    Gooooooooooooool de Barcelona

    22′. Ferrán Torres no falla y adelanta al cuadro culé en la semifinal

    Comienza el partido

    Barcelona y Athletic ya juegan la semifinal de la Supercopa de España.

    Buenas tardes

    Bienvenida y bienvenido a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

