En vivo: Barcelona se enfrenta a Athletic por la Supercopa de España
El elenco catalán y el de Bilbao se ven las caras por las semifinales del torneo hispano que se realiza en Arabia Saudita. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Barcelona 5-0 Athletic
Barcelona responde a las modificaciones del rival
64′. Ingresan Gerard Martín, Bernal y Rashford y reemplazan a Frenkie de Jong, Raphinha y Balde.
Nuevo cambio en el Athletic
60′ Selton reemplaza a Rego en el conjunto de Bilbao.
Athletic golpea su timón
54′. De Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta ingresan en el lugar de Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.
El quinto del Barcelona
Gooooooooooooooooool del Barcelona
52′. Raphinha otra vez anota para los catalanes y el conjunto culé logra la manita en Arabia.
Comienza la segunda etapa
Athletic busca una remontada épica, mientras Barcelona solo espera que pase la hora.
Termina el primer tiempo
45′+2. Se acaba la parte inicial y Barcelona ya tiene un pie y medio en la final de la Supercopa.
Descuentos
45′. Se agregan dos minutos más a esta primera parte.
Athletic lo tuvo: ¡Palo!
42′. Sancet remata de primera y el poste le regresa el balón. Era el descuento para los de Bilbao.
Gooooooooooooool de Barcelona
38′. Raphinha aumenta la goleada con un tiro casi sin ángulo. Los catalanes son un espectáculo en Arabia.
Gooooooooooooool de Barcelona
34′. Roony Bardghji define el marcador y seguramente el partido. Los catalanes son inmensamente superiores.
Goooooooooooool de Barcelona
20′. Fermín López aumenta la cuenta para los catalanes.
Gooooooooooooool de Barcelona
22′. Ferrán Torres no falla y adelanta al cuadro culé en la semifinal
Comienza el partido
Barcelona y Athletic ya juegan la semifinal de la Supercopa de España.
Buenas tardes
Bienvenida y bienvenido a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
