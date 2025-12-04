VOTA INFORMADO por $1100
    “Es como un casino, apuesta todo a Lamine Yamal”: histórico del Barcelona ningunea a la actual versión del equipo

    El exvolante francés Emmanuel Petit criticó duramente al equipo de Hansi Flick. “Puede competir por la liga española, pero no por la Champions League, de ninguna manera”, dijo el campeón del mundo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Histórico de Barcelona cuestiona la excesiva dependencia con Lamine Yamal. FOTO: @ChampionsLeague

    El título de Barcelona en LaLiga, la pasada temporada, fue un verdadero desahogo para los hinchas culé. Una manera de evadir de alejar los fantasmas de una delicada situación económica de la institución.

    La irrupción de Lamine Yamal fue otra de las noticias alegres para los fanáticos. Incluso, el talentoso puntero derecho estuvo cerca de conseguir el último Balón de Oro, el que finalmente quedó en manos del francés Ousmane Dembélé.

    Sin embargo, estos logros asoman como breves consuelos para un club que, al menos hace años, está lejos de los aspirantes al título de la Champions League, el máximo torneo a nivel de clubes.

    La semifinal del año pasado, en la que firmó una derrota ante Inter de Milán, fue apenas un espejismo. En la actual versión, los catalanes ya cayeron como locales ante el monarca Paris Saint-Germain y acaban de recibir una justa goleada en casa del Chelsea.

    Solo han conseguido siete puntos en cinco partidos en la Fase de Liga de la competición, números que demuestran las distancias futbolísticas entre el campeón hispano y el líder de este torneo, el Arsenal inglés, que suma 15 unidades.

    Nuevas críticas

    Todos argumentos válidos para los cuestionamientos hechos por Emmanuel Petit, exmediocampista francés que jugó en las filas del Barça y campeón mundial con los galos en 1998.

    De acuerdo con el galo, la presencia de Yamal es uno de los pocos elementos que acercan a la institución blaugrana a la elite del fútbol europeo, aunque también advierte que existe una especie de obsesión por la figura del extremo diestro.

    “El Barcelona es como un casino, lo han apostado todo por Lamine Yamal. El Barça puede competir por la liga hispana, pero no por la Champions League, de ninguna manera. ¿Alguien cree que pueden ganar este título con esta defensa? Imposible”, aseguró el exjugador de los Blues en el diario Metro de Inglaterra.

    Para sostener sus dichos, el europeo utilizó la campaña del año pasado: “lo vimos contra Inter de Milán. ¿Cómo te pueden hacer 7 goles en unas semifinales de la Champions League?”. Así es imposible”.

    Además, Petit sostuvo que el actual plantel del Barcelona no tiene la jerarquía para medirse a las mejores escuadras del continente. Rasgo que se aprecia, tanto en los resultados obtenidos, como en la fuerte dependencia que profesa sobre su gran figura.

    “Barcelona debe confiar en Lamine Yamal, tiene jugadores de calidad, pero no estrellas de clase mundial como Leo Mess. Lamine no puede ganar la Champions League solo. Con todo el respeto, Messi no podría hacerlo sin Xavi, Iniesta, Puyol...”, sostuvo el francés.

    Asimismo, agregó que “ahora todo se basa, en gran medida, en Lamine Yamal. ¿Se puede ganar la Champions League con estos defensas? ¡Imposible! Es imposible. Reciben muchísimos goles. Lo vimos la temporada pasada en las semifinales contra el Inter”.

