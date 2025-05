“Lo que hace es increíble”: la historia de Lamine Yamal, el niño prodigio de Barcelona que encandila al mundo

“Lamine es un genio. Lo que hace es increíble“. La frase pertenece a Hansi Flick, técnico del Barcelona, quien explicó de esa manera lo que Lamine Yamal significa para el equipo. Con apenas 17 años, el extremo español de madre ecuatoguineana y padre marroquí deslumbra al mundo con su calidad.

A tan corta edad, el delantero ya sabe lo que significa ser campeón de Europa. A los 16, lo consiguió con la selección española, siendo un jugador decisivo en la obtención del trofeo más importante para la Roja hispana desde la Eurocopa de 2012.

Con su club, ganó LaLiga en 2023, y el año pasado se consolidó como titular. Esta temporada se coronó en la Supercopa y en la Copa del Rey, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en un clásico y rompió una serie de marcas. Su aporte hasta ahora ha sido de 15 goles y 21 asistencias en los 50 partidos que ha disputado. Cifras que intimidan al Inter de Milán, rival del cuadro azulgrana este martes, por las semifinales de vuelta de la Champions League.

Máquina de récords

Si bien sus padres se separaron cuando tenía tres años, ambos siempre estuvieron presentes en su crianza en Mataró, una zona sumamente estigmatizada. Con muy pocos recursos, la madre de Lamine se mudó a la localidad de Granollers, donde el pequeño comenzó su romance con el balón. A los 6, fue descubierto por veedores de La Masía y de ahí en adelante su vida cambió, pues se trasladó a Barcelona a vivir y entrenar en la academia.

Todo se daría muy rápido. Anotó 301 goles en 151 partidos en las categorías menores, números que obligaron a, en cierto modo, acelerar su proceso. El 29 de abril de 2023, con 15 años y 280 días, se estrenó en LaLiga ante el Betis de Manuel Pellegrini. Ese hito lo transformó en el debutante más joven con la camiseta del Barcelona. Además, 25 días después, se proclamó campeón, por lo que destronó a Ansu Fati como el monarca más novel de la historia del cuadro culé.

Con apenas nueve partidos jugados como profesional, el DT de la selección española Luis de la Fuente lo convocó para un duelo ante Georgia. Y la joven figura se demoró apenas 40 minutos en convertir su primer tanto, lo que le significó romper un nuevo récord al convertirse en el jugador más joven en jugar y anotar por la escuadra absoluta.

Su meteórico ascenso también ha despertado comentarios entre los históricos. “Mi sensación es que Lamine Yamal no estaría jugando en nuestra generación”, comentó Piqué en el podcast de Iker Casillas, palabras con las que coincide Ivan Rakitic. "Piqué tiene razón. En aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez", dijo el croata a Radio Marca.

Su personalidad también es llamativa. Sus conferencias de prensa así lo han dejado en evidencia. “Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando no gane, sí”, contestó al ser consultado por sus acciones fuera del campo de juego, como teñirse el pelo.

“Hago esas cosas para que se me pase más rápido el tiempo hago estas cosas, porque me aburro en mi casa. Ya está”, añadió.

Lamine Yamal fue clave en el partido de ida ante Inter de Milán.

“A mi edad pocos jugadores han disputado tantos partidos en un club como el Barça y eso es lo que más valoro. Jugar a este nivel y en un club como el Barça no lo hace cualquiera”, destacó.

Tampoco le asusta lo que pase en el futuro. Ahí su respuesta está relacionada con sus orígenes. “El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo”, reconoció.

Un padre polémico

Pero quizás quien más polémica despierta no es el jugador, sino que su padre, Mounir Nasrauoi. En sus redes sociales, el progenitor suele exponer elogios a su hijo. De hecho, fue quien dio a conocer la icónica fotografía de Yamal siendo levantado cuando bebé por Lionel Messi. ‘El comienzo de dos leyendas’, escribió en el posteo, cuyo contexto responde a una producción fotográfica especial de Sport, en 2007, para un calendario anual.

“Cuando nació sabía que iba a ser una estrella. Para mí, mi hijo es el mejor en todo, no solo en el fútbol, sino en el amor y como persona. Es un niño como cualquiera, pero tiene una bendición de Dios”, declaró el marroquí a los medios tras la consagración de España en la Eurocopa, con su hijo como gran figura.

En ese país, se le ha criticado por su excesivo protagonismo. Las más recientes, ocurrieron cuando celebró el título de la Copa del Rey en la cancha. Su respuesta fue tajante: “Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça”.

Inter lo teme

En el Inter de Milán están conscientes del peligro que significa tener a Yamal al frente. Simonel Inzaghi, DT del conjunto lombardo, le pone toda la presión en los hombros a la joven figura. “Lo ideal sería que no le llegara el balón”, declaró en la previa de las semifinales.

“Estaremos especialmente atentos a él, con doble marca y una atención diferente”, detalló acerca de su plan para controlarlo. “En el partido de ida lo vimos de verdad. Es un gran talento que con 17 años ya es peligrosísimo. Todo el equipo le da el balón en los momentos difíciles. Y lo que más me sorprendió es que tiene una velocidad de pensar increíble, recibe y sabe lo que tiene que hacer en la siguiente jugada”, agregó.

Sigue en El Deportivo