Histórico de la selección de España se lanza con todo contra Lamine Yamal: “No va a durar mucho”

Lamine Yamal no pasa inadvertido, dentro y fuera de la cancha. El puntero de Barcelona despierta elogios por su juego y técnico. Sin embargo, su mediática vida privada y sus excesos generan cierta distancia del medio futbolístico.

Su figura ha irrumpido en las últimas dos temporadas. Tanto así, que futbolista de 18 años peleó voto a voto el último Balón de Oro, galardón que finalmente quedó en las manos del francés Ousmane Dembélé.

Pero públicas también han sido sus polémicas, la última de ellas esta semana después de que el atacante debió ser desconvocado de los partidos eliminatorios de la selección hispana, ante Georgia y Turquía.

Lo cierto es que la Real Federación Española de Fútbol mostró su sorpresa e indignación después de dar a conocer la medida. Todo después de que el jugador se sometiera a una intervención médica de la que no fue informada y que lo tendrá fuera de la actividad por cerca de dos semanas.

Otra controversia en la que la estrella del Barcelona se ve envuelta, aunque ahora asoma como un fusible de las diferencias entre el organismo rector del país ibérico y el club catalán, todo después de que el técnico del Barça se quejara de que el atleta regresara lesionado de la convocatoria anterior.

Episodio que se agrega a la polémica instalada en la final de la UEFA Nations League, cuando España perdió contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien se quejó de la actitud y la desidia del culé. Hace un mes, en la previa del clásico contra Real Madrid, Yamal habló de los “robos” de los merengues, situación que calentó el duelo en que su equipo perdió 2-1 ante los capitalinos.

Llueven críticas

Todas escenas que han generado resistencia en el ambiente hispano. Uno de los últimos en comentar los vaivenes en la carrera de Lamine fue Javier Clemente, exseleccionador de España.

En su estilo directo y sin contemplaciones, el vasco definió como “peleas de gallos” las diferencias que, actualmente, sostienen el club culé y la federación local por la ausencia del futbolista.

“Es un jugador que no va a ser tan vistoso como lo que hemos visto hasta ahora. Estas son solo peleas de gallos. No lo he vivido ni lo viviré porque tengo otro concepto sobre la manera de hacer las cosas. Esto hay que llevarlo de una forma diferente. Barcelona no tiene que enfrentarse a la Federación, tampoco viceversa. Menos debe hacerlo con el seleccionador, eso se maneja hacia adentro”, dijo el DT de los hispanos en Estados Unidos 1994 y Francia ’98 a la radio Cadena Ser.

Sobre la actitud del jugador, el de Baracaldo advirtió que “Lamine Yamal, como jugador, es muy bueno, pero existen problemas en su vida personal, no lleva un comportamiento correcto como deportista, no va a durar mucho. Eso está claro, no se lo permitirán”.

Asimismo, agregó que “es un futbolista que hace cosas brillantes, pero los rivales ya saben cómo juega. Saben que no hay que dejarle jugar porque tiene tanta calidad que puede hacer muchas cosas. Va a tener marcas y vigilancias especiales”.