Una nueva polémica de Lamine Yamal enciende la visita de Barcelona al Madrid en un duelo clave

Lamine Yamal, máxima figura de Barcelona, vuelve a acaparar portadas. Justo en la antesala de una nueva versión del clásico ante Real Madrid, el puntero izquierdo culé lanzó un corrosivo comentario contra el archirrival que calentó el encuentro clave que se disputará a las 12:15 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital hispana.

Porque la figura del controvertido finalista del último Balón de Oro nunca pasa inadvertida. Tanto por sus verborreicas palabras como su desenfadado estilo, dentro y fuera de la cancha. Lo ha vuelto a hacer en la previa del duelo por la décima fecha de LaLiga, que tiene a los locales dos puntos sobre los catalanes.

Lamine fue el invitado estelar en el programa Chup Chup de la Kings League, el mediático torneo que tiene al streamer Ibai Llanos como principal organizador, para que comentara el partido entre La Capital (el equipo de Yamal) y Porcinos del comunicador. Cuando fue consultado sobre si existen semejanzas entre Porcinos y el Madrid, el astro bluagrana no dudó en contestar: “por supuesto que sí… roban, se quejan, hacen cosas que no sé...”. A renglón siguiente no dudo en decir “ya marqué al Madrid, ahora me toca marcar a Porcinos”.

Pero los dichos del jugador no fueron el único ingrediente. El presidente del Barça Joan Laporta encendió aún más los ánimos de un duelo que ya se proyecta como disputado. El mandamás culé apuntó derechamente a los medios merengues de influir en decisiones arbitrales.

“Se ha crea un ambiente en torno a los árbitros de parte de nuestro rival, algo que está fuera de sitio. Lo que hace el canal de Real Madrid condiciona a los árbitros, es una estrategia para ganar y eso no debe ser. No pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça. No practicamos el victimismo, intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más”, explicó el catalán.

Molestia en Madrid

Las palabras del jugador culé cayeron pesadamente en el camarín del rival. El diario deportivo Marca, citando fuentes del plantel, describió cuál fue la reacción de los futbolistas madridistas tras enterarse de lo dicho por su adversario.

“En Valdebebas (donde entrena el Madrid) no han sorprendido en absoluto las palabras de la estrella rival. Consideran que Yamal, cosa que no atribuyen a su juventud, no respeta los códigos básicos entre profesionales (…) las palabras del barcelonista han producido poca sorpresa, aunque no por ello han dejado de ser comentadas en el entrenamiento de este viernes”, escribe el periódico.

Más medida fue la reacción de Xabi Alonso, técnico de los blancos. El exmediocampista fue consultado tres veces en la conferencia de prensa anterior al clásico, pero decidió contestar de una manera elegante para no ahondar en polémicas.

“No voy a entrar en eso. Hay muchas declaraciones de parte de la gente de Barcelona y no podemos valorarlas todas. Lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos, lo que tenemos por delante y cómo afrontaremos el partido. Eso es lo que más preocupa y en lo que hemos estado trabajando. Lo más importante somos nosotros, nuestra calidad y nuestra fortaleza”, dijo el excompañero de Arturo Vidal en Bayern Múnich.