El Deportivo

“Messi está muy enojado”: exdirectivo de Barcelona acusa la enorme molestia del argentino con el club catalán

Jordi Mestre, quien fue la mano derecha del expresidente Josep Maria Bartomeu, afirmó que la institución le debe algo “histórico” al campeón del mundo en Qatar 2022.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Exdirectivo de Barcelona describió la molestia de Lionel Messi con el club. FOTO: AFP.

En agosto de 2021, el FC Barcelona era un caos. El equipo terminó en el tercer puesto en LaLiga y comenzó a evidenciar una profunda crisis económica que, en líneas generales, ha percibido hasta el día de hoy.

La principal víctima de todo ese caos fue Lionel Messi. En ese entonces, el argentino viajó desde su lugar de vacaciones para firmar una extensión de su contrato. Sin embargo, cuando llegó a la Ciudad Condal se encontró con la sorpresa de que no podía llevarse a cabo la operación.

De la noche a la mañana, se quedó sin equipo. Se sintió traicionado por el club de su vida, sobre todo, por el presidente Joan Laporta. Entre lágrimas, la Pulga se despidió del club en el cual estuvo 20 años y debió buscar una salida de emergencia: firmar con el millonario Paris Saint-Germain de Francia.

“Esto lo arreglamos con un asado”, diría más tarde el mandamás Laporta consultado por la manera en la que la máxima estrella en la historia de la institución tuvo que abandonar el Camp Nou.

La molestia

A más de cuatro años del incidente, la partida del transandino todavía genera ruido en el día a día del club blaugrana. Así queda de manifiesto en las recientes declaraciones de Jordi Mestre, quien fuera directivo y vicepresidente deportivo del Barcelona en el mandato de Josep Maria Bartomeu.

“Todo lo que le hagamos para homenajear a Lionel Messi será poco. Lo que nos ha dado es impresionante. No sólo en el ámbito deportivo, sino también a nivel económico. Las giras con Messi eran unas, y las giras sin Messi eran otras. De acuerdo, ganaba un muy buen salario, pero realmente lo merecía, y además hacía ganar muchísimo dinero al club. Había jugadores que venían al Barça porque querían jugar con Messi, cracks mundiales que querían venir porque estaba Leo”, explicó el exdirigente a Sports360.

De la misma manera, el empresario catalán afirmó que el campeón del mundo en Qatar 2022 está muy molesto con los barcelonistas, pero más que nada con el actual timonel.

“Me consta que Leo Messi y su familia están muy, muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que dijo del asado… por ejemplo. Ahora bien, no sé qué tienen pensado en el club, pero creo que todo lo que hagamos por Messi será poco. Yo le haría algo histórico. Tal vez no digo una estatua, pero no sé… la tribuna Leo Messi, por ejemplo. Que el nombre de Leo Messi pase de generación en generación”, agregó Mestre.

En la misma nota, se refirió a la salida de Neymar, quien en 2017 protagonizó la transferencia más alta en la historia del fútbol, después de que el PSG pagara alrededor de 250 millones por el pase del brasileño.

“Me apena mucho que Neymar no funcionase, porque era un jugador extraordinario. Tenía que ser, dentro de nuestros planes, como el delfín de Leo. Leo quería que volviese, me lo dijo a mí: ‘Quiero que vuelva Neymar’. Y lo entiendo, porque a él le iba muy bien, en el uno contra uno, si lo tenía que hacer todo Leo era una cosa, pero si lo hacían Leo y Neymar, todo era diferente”.

Asimismo, el exdirector agregó que “en ese momento, ni los jugadores sabían que se iba. Hablé con un futbolista muy importante del equipo y me contó que habían estado en la boda de Leo Messi en la mesa con Neymar y nunca dijo a los compañeros que se iba. Después, con el tiempo, he atado cabos y he relacionado cómo funcionó todo el tema de su salida, con Pini Zahavi (representante israelí) de por medio. Y ya sabemos de quién es muy amigo Pini Zahavi. Les ganamos un juicio a los Neymar, de 16 millones de euros”.

Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaLionel MessiJordi MestreNeymarSelección de Argentina

