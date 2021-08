Messi: “Mi salida del Barcelona fue dura, pero llegar al PSG es una felicidad enorme”

Lionel Messi pasa del llanto a la alegría en un par de días. De despedirse del Barcelona, el club en el que desarrolló toda su trayectoria deportiva, con la pena que involucra dejar atrás dos décadas de vida, a mostrarse ilusionado con lo que pueda conseguir en el ciclo que abre en el PSG, que logró convencerlo rápidamente de encabezar un proyecto deportivo que pretende consolidar al club francés como uno de los animadores del fútbol europeo. El argentino recupera la risa y, sobre todo, la ilusión. Habla de objetivos ambiciosos. “Mi sueño y mi sueño son ganar otra Champions”, establece, dando cuenta de la ambición con la que encara el inicio de la recta final de su carrera.

Messi da vuelta la página del Barcelona. En la medida de lo posible, claro está. “Mi salida de Barcelona fue muy dura porque fueron muchos años, pero nomás llegar acá la felicidad fue enorme. Sinceramente quiero que pase todo esto rápido. Quiero empezar a entrenar, no aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer a todo el club por cómo me trataron”, explica en la conferencia de prensa que ofrece a modo de presentación oficial.

En otra alusión a su exclub, vuelve a agradecer todo lo que le entregó y proyecta un eventual enfrentamiento. “Antes de irme ya dije al aficionado del Barça. Siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí. Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar. Si pasa, por un lado será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar”, dice.

Compañeros estelares

Luego reflexiona acerca del conjunto de estrellas que tendrá a su lado, como aliados para aspirar a lo más alto del fútbol francés, europeo y mundial. “Es una locura poder compartir el día a día con esta plantilla. Mucha ilusión por empezar a entrenar y competir porque lo voy a hacer con los mejores. Eso siempre es lindo, es hermoso poder vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso”, sostiene. En esa línea, dice que la relación con varios de sus nuevos compañeros fue clave para elegir su nueva casa. “Está claro que sí, que tengo gente amiga y conocida en el vestuario. Tanto el PSG como yo buscábamos lo mismo antes de estar separados y ojalá lo podamos conseguir. Ney fue una de las causas, también Di María, Paredes... eso también hizo mucho para elegir venir a este lugar”, dice.

Una conversación con Mauricio Pochettino, el técnico parisino, fue otro elemento decisivo. “Cuando vimos que era posible, lo primero que hice fue hablar con Pochettino. Somos los dos argentinos y eso facilita las cosas. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. El plantel que tiene el PSG hizo mucho para que yo eligiera este club”, enfatiza.

Respecto del debut con su nueva camiseta, Messi prefirió ser cauto, considerando que recién concluyó sus vacaciones después de obtener la Copa América con la selección argentina. “Más de un mes parado llevo. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento”, manifiesta.

Finalmente, se muestra ilusionado con la posibilidad de descubrir una de las ciudades más lindas del mundo. “Lo único que pedí es que mi familia pudiera estar bien. Es una experiencia nueva. Estoy preparado y al final es fútbol. El fútbol es igual en todos lados. Tengo amigos en el vestuario y esto me ayudará. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también”, concluye.