Reinaldo Sánchez al rescate de Wanderers: “No hay que sembrar falsas ilusiones, pero ya lo salvé una vez”

Reinaldo Sánchez (76) contesta el teléfono a El Deportivo y reconoce que hace años no tenía tantas llamadas perdidas en su celular. El histórico dirigente de Santiago Wanderers entre 1992 y 2001, ex presidente de la ANFP desde 2001 a 2008, y quien llevara al club porteño a obtener su último torneo nacional, en 2001, alista su regreso a la dirigencia del equipo caturro.

Sánchez quiere volver a tomar el protagonismo que tuvo durante la década del 90. Quiere comprarle los papeles al mayor accionista y hoy presidente del club, Rafael González, según publicó ADN.

“Está tan mal Wanderers que dan ganas de ayudarlo. El tema de volver a club lo están viendo los abogados, no yo. Pero uno siempre va a estar abierto a ayudar al equipo de sus amores”, comienza diciendo a El Deportivo.

El histórico porteño tiene su particular análisis del presente caturro, elenco que hoy goza de un 2,4% de rendimiento: “Creo que la directiva de Santiago Wanderers tuvo mala suerte en algunas contrataciones. Por lo que yo sé, en la parte económica está bastante bien el club. El tema fueron las contrataciones”, advierte.

El expresidente de la ANFP tiene ganas de meterse en el club de sus amores. Asume que la tarea de salvar al equipo está difícil. “Es muy difícil, no hay que sembrar falsas ilusiones. ¿Pero le digo algo? Yo tomé a Wanderers en 1992 cuando estuvo a punto de bajar a Tercera y lo salvé. Estábamos en Segunda. Ya lo salvé una vez. Eso sí, ese equipo tenía mejores jugadores que ahora”, revela.

Pese a su distancia de los cargos directivos, Don Reinaldo asegura que nunca perdió la conexión con el fútbol. “No estaba ligado dirigencialmente, pero siempre veía a Wanderers. Ahora se ve el fútbol por televisión. Algo tengo que ver yo en eso”, dice, entre risas. El exdirigente fue quien destacó por la gestión junto a Jorge Claro en la creación del Canal del Fútbol, en 2003. “En mi época, con Wanderers campeón, nosotros recibíamos cinco millones. Ahora pagan como $200 millones. Es harta plata”, agrega.

Lo cierto es que Sánchez asegura que pronto dará a conocer su posición final. “La próxima semana Wanderers cumple 129 años. Por ahí daré a conocer la noticia. ¿Sabe algo? He tenido suerte de donde he estado me han resultado bien”, cierra.