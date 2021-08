Juan Tagle respalda a Gustavo Poyet: “Nuestra manera de trabajar es no estar discutiendo la continuidad del técnico por uno o dos partidos”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, respaldó el trabajo de Gustavo Poyet en Universidad Católica, pese a la irregularidad de los cruzados en el Torneo Nacional y a la distancia que existe entre el camarín del tricampeón y el cuerpo técnico del uruguayo.

“El apoyo está siempre al técnico. En Católica, a todos los técnicos que en los últimos años fueron campeones, en alguna etapa hubo hinchas que pidieron su salida. De Ariel (Holan), lo recuerdo claramente; de Beñat (San José); con Gustavo (Quinteros) el torneo no alcanzó a jugarse completo, pero también hubo partidos malos... Nuestra manera de trabajar es no estar discutiendo la continuidad del técnico por uno o dos partidos, o porque los hinchas tengan alguna opinión, la que respetamos”, aseguró, en una actividad de la rama femenina del club, en Renca.

“No necesitamos estar declarándole el apoyo, porque con el técnico hablamos regularmente yo y el Tati (Buljubasich), más que nada. No necesitamos estar expresándole apoyo, que después la gente lo interpreta como abrazo del oso. Esa no es la intención”, agregó.

El abogado dijo estar al tanto de la molestia de los hinchas con el charrúa, sobre todo, tras perder el clásico universitario. “Entendemos que puede haber hinchas que tienen posiciones u opiniones, esa es la gracia del fútbol, pero no. Estamos trabajando bien, con confianza en el trabajo que está haciendo. Obviamente, después de algunas derrotas hay preocupación, hay conversaciones, pero dentro de lo normal”, señaló.

Por lo mismo, sostuvo que la continuidad de Gustavo Poyet jamás ha sido discutida ni menos votada en la mesa de Cruzados: “A nivel de directorio no se ha discutido esta materia ni ese día ni después. No hubo una reunión de directorio, como se dijo, ni menos una votación. Nadie en el directorio ha planteado ese tema, así que la situación sigue absolutamente normal al respecto”.

De todas formas, Tagle reconoció que el conjunto de la franja ha tenido presentaciones pobres esta temporada, con el uruguayo en la banca. “El equipo ha jugado muy buenos partidos y otros partidos malos. Lo dijo el propio técnico el otro día. Hemos jugado partidos a nivel internacional muy buenos, y hay otros partidos donde el equipo no ha logrado mostrar su potencial, pero yo sigo creyendo mucho en este plantel. Es un plantel campeón, es un plantel que sigue siendo muy competitivo”, apuntó.

De hecho, es optimista. “Creo que ahora, en este segundo semestre, con mayor tiempo para entrenamientos; con partidos de fin de semana a fin de semana; sin la presión de tanto viaje y sin tantas lesiones, como en el primer semestre; tengo mucha fe de que el plantel va a agarrar una consistencia mayor, una estabilidad mayor, y lograr repetir esas muy buenas jornadas que hubo en algunos otros partidos”, advirtió.

Igualmente, fue crítico con la conducta pública de Poyet, sobre todo, en conferencias de prensa, donde suele perder la compostura. Según el jurista, le llamó la atención al DT por estos hechos: “Él ha tenido alguna situación con los medios, que lo hemos conversado. Ha habido algunas expresiones que no me han parecido adecuadas y que yo se lo he señalado”.

“Respecto de manejo de equipo, surgieron muchas informaciones la semana pasada. Algunas fueron desmentidas. Lo que sí puedo decir es que no ocurrió nada relevante, nada que no sea normal en un entrenamiento después de perder un clásico. Nunca nada grave ocurrió que ameritara que el directorio tuviera que preocuparse o surgiera alguna opinión crítica al respecto”, precisó en torno a los trascendidos de un encontronazo entre Edson Puch y Diego Poyet, hijo y asistente del DT oriental.

Mientras que descartó cualquier falta del técnico durante el partido ante La Serena, para el que estaba suspendido. “La información que tenemos descarta la presencia de Gustavo en lugares que no hubiesen estado permitidos como los camarines”, sentenció.

Refuerzos y el regreso de Gary Medel

El irregular presente de la UC pone en riesgo el tetracampeonato. Hasta el cuestionado Gustavo Poyet lo dejó entrever después del clásico universitario, cuando pidió refuerzos para acompañar a los jugadores que sí están entendiendo su mensaje.

Al respecto, Tagle manifestó que están contentos con la conformación del plantel y que el cuerpo técnico comparte esa visión. Sin embargo, de haber alguna posibilidad atractiva para fichar, lo evaluarán.

“Es una posibilidad. No está definido. Hay una conversación, dependiendo qué oportunidad hay. Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos. Creemos que se cumple la idea de tener, a lo menos, dos buenos jugadores por puesto. El cuerpo técnico así lo entiende también. Estamos conversando. Si existe alguna oportunidad interesante que venga a aportar, no a hacer número, que venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo haríamos. Si no, estamos tranquilos con nuestro plantel”, aseveró.

Con respecto al regreso de Gary Medel, el timonel de Cruzados descartó su vuelta, por ahora. También dijo que hablan constantemente con el Pitbull, pese a que el defensa publicó en Instagram que jamás lo han llamado.

“Ustedes saben que, a Gary, en las redes sociales, le gusta hacer juegos, pero la conversación está siempre con él. Yo, personalmente, me he comunicado con él; el Tati también, con su representante. Entendemos que su intención es jugar un tiempo más en Europa. Él sabe: él dice que quiere venir y viene. Los hinchas quédense tranquilos, que por el lado nuestro no va a haber ninguna traba y cuando él quiera venir, viene. Por ahora, entendemos, por lo que nos ha manifestado él y su representante, que trata estos temas, que su intención es seguir en Europa por un tiempo”, concluyó.