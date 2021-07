Poyet pierde la compostura: se enoja por las filtraciones y reclama por la regla del sub 21

Universidad Católica tuvo un pobre desempeño ante Everton, anoche, en el estadio Sausalito. Los cruzados se crearon pocas opciones y empataron sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile. El técnico Gustavo Poyet calificó de “interesante” el esquema 3-5-2 que desplegaron sus jugadores, pero su semblante cambió completamente cuando se refirió a la filtración de la oncena titular y a la regla sub 21 que impera en el certamen.

Debido a la ausencia de Diego Valencia, nominado a la selección chilena que disputa la Copa América, el uruguayo cambió el habitual 4-3-3 que utilizan los cruzados a un sistema con tres centrales y dos delanteros, que serían Fernando Zampedri y Diego Buonanotte, como falso 9.

Pues bien, la formación se conocía desde el martes, es decir, un día antes de que visitaran a los ruleteros, en Viña del Mar. La situación le molestó muchísimo al entrenador, que perdió la compostura en la conferencia de prensa pos partido. “Sería interesante que nos digas quién te lo dice de adentro. Tienes mucha suerte de trabajar en Chile, en otro lado del mundo no trabajabas”, le lanzó a un periodista.

La molestia del uruguayo prosiguió, pero ahora con la regla del sub 21. Resulta que todos los equipos deben poner en cada partido de la Copa Chile, al menos, a tres jugadores de esa categoría, cuyos minutos deben sumar, en total, 180 como mínimo. La UC tiene a tres futbolistas en ese rango con la selección chilena: Marcelino Núñez, Clemente Montes y el recientemente convocado Diego Valencia. Por esa razón, se le permite que sume 120 minutos como mínimo. Sin embargo, tiene que cumplir sí o sí con los tres juveniles en cancha. De ahí que ante Iquique y anoche, ante Everton, el arquero Vicente Bernedo ingresara en los segundos tiempos.

El arquero Vicente Bernedo es uno de los sub 21 que Gustavo Poyet se ha visto en la obligación de utilizar en la Copa Chile. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

“Si nosotros tuviéramos todo el plantel, hasta en un partido de Libertadores probablemente jugarían dos o tres sub 21, porque se merecen jugar, porque están prontos y su nivel y su carrera se los permiten. ¿Forzarlo? Es peligroso. No digo que no sea necesario. No sé. Habría que estudiarlo. El problema es que hace dos meses a mí me dijeron que la Copa Chile solo se jugaba si no se jugaba la Copa América. Y después cuando se fue acercando la fecha de la Copa América y no se sabía si se jugaba, se decidió jugar la Copa Chile. Y después cuando se juega la Copa Chile se ponen las reglas y te sacan jugadores sub 21... Un poquito contradictorio, ¿no?”, disparó.

“Yo soy de los que siempre les pediré a mis jugadores que vayan a la Selección. Como tal, ahí están. Ojalá tengan la posibilidad de participar. Eso ya es decisión de Martín Lasarte; pero, al mismo tiempo, creo que si vamos a realmente a poner las reglas, creo que en este caso, Católica y cualquier otro equipo que tenga Sub 21 en la Selección, la verdad es que nos bajaron 60 minutos, pero el hecho de que tengan que jugar tres obligatorios, creo que es un poquito como que no está previsto”, agregó.

El reclamo del DT continuó. “Estamos siempre a contramano. Como que hay que siempre estar pidiendo cosas, intentando aceptar el sentido común de que nos entiendan. Como no está todo muy claro y como no hay forma de que entiendan la situación, al final tienes que cumplir con esta regla, que creo que estamos dando debut a chicos que hace dos semanas y media estaban entrenando en el segundo equipo. Y que de un día para otro se encuentran con esta situación tan complicada de tener que participar sabiendo que jugar poquitos minutos. Realmente, ¿esa es la idea? Me parece que no es, pero yo me acato a las reglas, jugamos con ellas. Me gustaría tener a todos los sub 21, y así vamos. A nosotros, en particular, no nos sirve de nada”, sentenció molesto el DT.

En su primer partido en Chile, cuando la UC goleó a Colo Colo en la Supercopa, Poyet se sorprendió por los constantes reclamos en el fútbol chileno. “Aquí reclaman todas las pelotas. Una mano en la mitad de la cancha que no afecta nada y sale todo el banco a gritar, o sea, ¡paren un poco! ¡Jueguen un rato al fútbol!”, exclamó, tras el partido.

Sin embargo, ayer el DT nuevamente fue amonestado por reclamar. Curiosamente, la situación se ha hecho constante en la banca del tricampeón del fútbol chileno, sobre todo con Diego Poyet, su hijo y ayudante, quien ha sido expulsado tanto en el Torneo Nacional como en la Copa Libertadores por mala conducta.

Los cruzados jugarán la revancha con Everton, este sábado, en San Carlos de Apoquindo, a las 15 horas. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Chile, donde se enfrentará con el clasificado de la llave entre O’Higgins y Ñublense.