Conmebol castiga al hijo de Poyet por “conducta antideportiva” tras esconder balones durante un partido

El cuerpo técnico de Universidad Católica vuelva a estar en la mira. Diego Poyet, el hijo de Gustavo, quien fue expulsado en la derrota frente a Unión Española por 3-2, registra ahora una multa y un partido de suspensión que llegó desde la sede de la Conmebol.

La entidad que rige el fútbol sudamericano, a través de un escrito, informó la sanción para el ayudante técnico de US$ 1.500 y un partido de suspensión, luego que el nacido en España violara el manual de conducta, en la victoria de la UC frente a Nacional, en San Carlos de Apoquindo, el pasado 5 de mayo.

En el escrito que ya está en las oficinas del club cruzado establece que Poyet violó el artículo 16.a) (V) del Código Disciplinario de la Conmebol que establece la falta como “conducta antideportiva contra los jugadores y oficiales rivales u otras personas que no sean los oficiales de partido, pronunciando términos o expresiones atentatorios al decoro o a la dignidad o empleando gestos o ademanes contrarios al buen orden deportivo”.

Según pudo averiguar El Deportivo, la sanción para Poyet recayó por “conducta antideportiva” luego que escondiera los balones frente a Nacional de Montevideo, en la victoria por 3-1, en San Carlos. Fue el mejor duelo de la UC al mando del cuerpo técnico que reemplazó a Holan.

La entidad que rige al fútbol sudamericano agrega que la multa será descontada automáticamente del monto que reciben los Cruzados por concepto de derecho o televisación de la Copa Libertadores.

La expulsión frente a Unión Española

Gustavo Poyet, una vez consumada la derrota ante los hispanos, por 3-2, intentó justificar el actuar de su hijo. De paso, denunció de conducta xenófoba al árbitro asistente.

“Hubo un poquito discriminación ante nosotros. Nos dijo ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que hay que hacer’. Mi hijo se estaba refiriendo a nuestros jugadores. ‘Nos comemos los mocos, nos comemos los mocos”, lo dijo tres veces. ‘Nos’. Si sabe un poquito español, no sé si en Chile se habla español u otro idioma, lo tendría que haber entendido. Pero él quería echar a alguien, porque el quería ser protagonista. Pues lo voy a hacer yo que sea protagonista. Posiblemente ponga una denuncia en su contra por discriminación contra nosotros por extranjeros. A mí me quedó muy claro”, dijo Gustavo Poyet.