Gustavo Poyet entra en cólera y denuncia dichos xenófobos de un guardalíneas

Gustavo Poyet entró en cólera tras la derrota de Universidad Católica ante Unión Española y denunció dichos xenófobos en su contra por parte de un guardalíneas. Luego de la caída por 3-2 ante los hispanos, el DT de los cruzados aseguró que uno de los jueces del cotejo lo discriminó por su calidad de extranjero, cuando, según puntualizó, su hijo, quien se desempeña como su asistente técnico, estaba pidiéndole mayor actitud a sus pupilos. El uruguayo no descartó interponer una denuncia.

“Fueron días difíciles, pero somos Universidad Católica y tendríamos que tener suficiente plantel para las circunstancias de hoy. Se dieron circunstancias muy extrañas hoy, pero bueno. Es fútbol, cosas que pasan. La expulsión de mi hijo, creo que soy muy de sentido común y si hay algo que no me gusta, prefiero decirlas. Creo que el árbitro lineal tiene que tener un poco de cuidado. Hubo un poquito discriminación ante nosotros. Nos dijo ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que hay que hacer’. Mi hijo se estaba refiriendo a nuestros jugadores. ‘Nos comemos los mocos, nos comemos los mocos”, lo dijo tres veces. ‘Nos’. Si sabe un poquito español, no sé si en Chile se habla español u otro idioma, lo tendría que haber entendido. Pero él quería echar a alguien, porque el quería ser protagonista. Pues lo voy a hacer yo que sea protagonista. Posiblemente ponga una denuncia en su contra por discriminación contra nosotros por extranjeros. A mí me quedó muy claro”, comenzó diciendo el estratega a TNT Sports.

Y añadió: “Espero que el micrófono que está siempre al lado nuestro pueda demostrar lo que dijo mi hijo, Diego. Yo dije que es una vergüenza cuando recibí la amarilla. Esto es sentido común, cuando el sentido común va a para mí, lo utilizo. Y cuando va en contra, lo utilizo. Hay poca gente en el mundo que usa el sentido común, por eso estamos en el mundo que estamos viendo. No hubo conversación tras el final. Esto es una agresión personal, no es una agresión al club. Es una agresión del línea hacia dos personas extranjeras en Chile y creo que hay que poner los puntos como son para que lo sepa todo el mundo. Espero que las cámaras la muestre. Vi a los jugadores que estaban frustrados. Yo también caminé al vestuario”.

El análisis de la derrota

Gustavo Poyet, durante el duelo entre Unión Española y la Universidad Católica. FOTO: Agencia Uno.

El estratega, además, analizó el duelo ante el conjunto de Santa Laura. “Estuvimos en posiciones que pudimos haber utilizado mejor. Estuvimos erráticos con el balón. Jugadores que se caían constantemente. Parecía que estábamos jugando en una cancha que no conocíamos”, dijo.

“En mis términos, regalamos un tiempo. Y cuando regalas un tiempo, el rival juega. Después hay momentos que son difíciles de analizar, porque ellos nos hacen el segundo gol. Son sensaciones que los jugadores tienen dentro de la cancha que no podemos comentar desde afuera”, complementó.

Y, finalmente, reveló cuál es su mayor inquietud respecto al juego que ha exhibido su escuadra en los últimos cotejos. “Me preocupa la inconsistencia. Se están dando cosas extrañas. Por ejemplo, todavía no empato un partido. Es primera vez que me pasa en la vida. Son cosas de un equipo con consistencia. Desde mi punto de vista, traté que me afectara lo menos posible lo de los últimos días. Somos seres humanos, quizás a algunos le afecta un poco más”, concluyó.