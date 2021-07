La UC y Everton igualan sin goles en el regreso de Germán Lanaro a las canchas

Universidad Católica igualó 0-0 con Everton, en un partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, disputado el estadio Sausalito de Viña del Mar. La revancha será este sábado, en San Carlos de Apoquindo (15.00).

Con muchas novedades se presentó el equipo estudiantil. La vuelta de Germán Lanaro fue la más importante. El defensa no jugaba desde el 19 de diciembre de 2020, cuando se lesionó ante Colo Colo, en San Carlos de Apoquindo. Como gesto por su regreso a las canchas, José Pedro Fuenzalida le cedió la jineta de capitán al zaguero.

El técnico Gustavo Poyet paró un esquema 3-5-2, donde justamente el argentino nacionalizado chileno fue el líbero, acompañado de Carlos Salomón y Valber Huerta. En el equipo también retornaba Ignacio Saavedra, después de varias semanas de ausencia por lesión. Y arriba, Diego Buonanotte fue la dupla de Fernando Zampedri, en la delantera, debido a la ausencia de Diego Valencia, convocado a la selección chilena.

No se vio muy bien la UC. Las bajas por lesión y por las nominaciones de sus jugadores se notaron. El sistema tampoco le favoreció mucho, porque muchas veces el Enano se perdió en la ofensiva y no pudo juntarse nunca con el Toro. Tampoco hubo juego por las bandas, ya que en contadas ocasiones el Chapa y Juan Cornejo, laterales volantes , pudieron llegar con profundidad. Eso, sumado a que Felipe Gutiérrez aún no está a tope física ni futbolísticamente, hicieron que los de la franja generaran muy poco peligro en el área ruletera.

Julio Barroso se fue lesionado cuando apenas empezaba el partido. No estará en la revancha del sábado ante la UC. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Everton planteó resistencia también, con Maximiliano Cerato y Juan Cuevas como principales agentes ofensivos. El equipo de Roberto Sensini no se regaló nunca y le cerró los espacios al tricampeón, pese a la temprana lesión de Julio Barroso, quien se retiró con problemas musculares a los 3′, cuando el duelo apenas comenzaba.

Eso sí, las oportunidades más claras fueron de Católica, todas de Buonanotte, quien incluso estrelló en el travesaño un disparo desde fuera del área, en el segundo tiempo. Al igual que ante Deportes Iquique, Poyet nuevamente ordenó el ingreso del arquero juvenil Vicente Bernedo en el segundo tiempo, en reemplazo de Sebastián Pérez.

Al final, no se hicieron daño cruzados y ruleteros. Ambos equipos se verán las caras nuevamente este sábado, en la precordillera, por el paso a los cuartos de final de la Copa Chile.

En otros resultados del día en la Copa Chile, Magallanes goleó por 4-0 a Audax Italiano, mientras que Palestino aplastó a Deportes Concepción por el mismo resultado. En tanto, Coquimbo Unido venció por 0-1 a Rangers, en Talca.