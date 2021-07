El inquietante caso médico de Gonzalo Tapia en la UC: sufre un desgarro cada 90 minutos

Gonzalo Tapia tiene a todos preocupados en Universidad Católica. El joven talento del tricampeón del fútbol chileno no ha podido despegar de forma definitiva, debido a las constantes lesiones musculares que ha sufrido desde la llegada de Gustavo Poyet a la banca estudiantil.

Con apenas 19 años, el exgoleador de la selección chilena Sub 17 se transformó en una de las grandes revelaciones de la última parte del Torneo Nacional 2020. Su irrupción en el equipo, bajo las órdenes de Ariel Holan, fue muy importante, porque ocurrió cuando la UC estaba plagada de jugadores descartados por problemas físicos.

Sin embargo, el delantero no ha podido ratificar esta temporada el destacado cierre que tuvo en el campeonato anterior. Y todo por culpa de los extraños y sucesivos desgarros que lo han tenido a mal traer durante toda la estadía del técnico uruguayo.

Apenas pudo jugar 10 minutos en el clásico ante Colo Colo, que termino 0-0. El extremo derecho ingresó por Edson Puch (74′), pero al poco rato sintió un pinchazo y se tocó los isquiotibiales derechos. Después de eso, ya ni siquiera pudo correr. No le quedó más que tirarse al suelo, llevarse las manos a la cara y lamentarse.

Y aunque Cruzados no ha emitido todavía un parte médico sobre su situación, en la precordillera todos temen que sea un desgarro. De confirmarse las sospechas, sería la tercera rotura muscular de la temporada para Tapia, una de las grandes promesas del fútbol joven de Universidad Católica.

Su caso resulta muy extraño e inquietante, tanto, que el propio Poyet no sabe cómo explicarlo. El DT reveló que tendrán que sentarse a estudiar lo que le ocurre al atacante. “Con respecto a Tapia, vamos a tener que reunirnos todos para analizarlo bien. Estaba muy bien Gonzalo, muy bien. En el partido del otro día estuvo excelente. Me imagino que cuando lo cambié ante Palmeiras muchos se preguntaron por qué. Bueno, era el temor a lo que pasó hoy. Por eso no empezó. Lamentablemente, volvió a recaer, así que estudiaremos su caso muy detenidamente”, anunció el charrúa, con bastante desazón.

Después de un espectacular comienzo de proceso, con dos goles en la victoria por 4-2 ante Colo Colo en la Supercopa, en marzo pasado, todo indicaba que el jugador formado en la precordillera explotaría definitivamente este 2021 y se consolidaría como una de las figuras más promisorias del fútbol chileno.

No obstante, una semana después de que brilló en el Estadio Nacional y sufrió su primer desgarro en los isquiotibiales derechos. Fue en el estreno cruzado en el campeonato, ante Ñublense, en Chillán, el 28 de marzo. Tapia fue titular, pero a los 19′ tuvo que abandonar rápidamente la cancha del Nelson Oyarzún por problemas físicos.

Pasó casi un mes fuera hasta que pudo volver. Fue ante Curicó Unido, en San Carlos de Apoquindo, donde jugó 57′ y no tuvo dolencias. Por lo mismo, reapareció cinco días después en el debut del tricampeón en la Copa Libertadores. Los cruzados caían por 2-0 ante Atlético Nacional de Medellín, en Colombia, y el potente extremo ingresaría en el entretiempo para tratar de dar vuelta el marcador.

Sin embargo, ni siquiera lograría terminar el partido, ya que a los 79′, tras una carrera por la izquierda, se tomó la parte posterior de la pierna derecha, miró a la banca y salió del campo. Un verdadero infortunio, porque UC no tenía más cambios y tuvo que quedarse con 10 elementos durante la última parte del encuentro ante los verdolagas.

Después de ese episodio, Tapia no volvió a jugar más hasta este miércoles, cuando reapareció en las citaciones. De hecho, Poyet lo incluyó en la oncena titular y tuvo un gran desempeño ante Palmeiras, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde jugó 61′.

Ante el temor de una lesión, el oriental prefirió sacar al delantero, pese a que hacía una buena labor. “Nunca sé cuánto lo puedo ocupar a Gonzalo. Es un tema muy mío. No me quiero pasar, pero no me quiero quedar corto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, como ha demostrado, tiene una potencia increíble, una presencia muy buena, y nos va a dar muchos goles y muchas alegrías”, dijo el DT. Mientras que Tapia celebraba su regreso: “Estoy feliz por volver a jugar después de tantos meses sin tener continuidad”.

Lamentablemente para los plantes del cuadro de la franja, lo más probable es que el promisorio futbolista otra vez se pierda varios partidos, empezando por la crucial revancha copera del próximo miércoles, ante el Verdao.

Los números de la actual temporada son inquietantes, ya que Gonzalo Tapia suma tres lesiones musculares, pese a que solo ha jugado 271 minutos de 1.980 posibles, considerando Supercopa, Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores. Es decir, el joven atacante sufre un desgarro cada 90 minutos. Un promedio alarmante que tiene a todos preocupados en San Carlos de Apoquindo.