Poyet: “El objetivo número uno que me pidió el club es el tetracampeonato”

Muy satisfecho se encontraba Poyet después del triunfo 3-0 sobre O’Higgins. El entrenador de Universidad Católica expresó su alegría en conversación con TNT Sports, donde analizó la victoria. “Nosotros veníamos jugando muchas competiciones y no es fácil. Tuvimos la mala suerte de tener algunos lesionados, pero sabíamos que cuando se dieran las circunstancias normales este equipo tendría mucha calidad. Estábamos tranquilos. Obviamente era un partido clave y los jugadores respondieron y hay una alegría tremenda, pero esto no se para. Nos vamos satisfechos”, comenzó señalando.

Sobre las metas del club, el uruguayo fue muy claro: “El objetivo número uno que me pidió el club es el tetracampeonato. El segundo objetivo era mejorar en el plano internacional y por suerte se logró después de 11 años pasar la fase de grupos y el tercero, que no lo habíamos hablado, era la Supercopa, que vino muy bien. Entonces, el título es el objetivo número uno y para eso hay que estar arriba todo el tiempo y es importante que terminemos esta jornada en la posición que estamos”.

El entrenador habló de sus sensaciones sobre la semana que se avecina, donde tendrán que visitar a Antofagasta y luego enfrentar a la U. “Es una de esas semanas que es complicadas, porque me tengo que enfocar en el jueves, pero sé lo que viene después. De verdad que voy a hacer un esfuerzo grande para no pensar en el fin de semana y concentrarme en el jueves”, confesó.

Por último, expresó su felicidad por la actuación de Felipe Gutiérrez, quien anotó un gol olímpico. “Estoy sumamente contento, porque a Felipe lo tuve en el Betis, y porque cuando llegó, había distintas opiniones de cuándo iba a estar para jugar. Y te puedo asegurar que jugó mucho antes de lo previsto; cada vez mejor y nos da una calidad extraordinaria, una calidad europea. Nos hace jugar a otro nivel y ojalá lo podamos mantener en la forma en que está”, remató.

“A pesar de todas las críticas, estamos primeros”

Justamente, el aludido por el DT, también conversó con la misma cadena televisiva. Ahí analizó su gol olímpico, el tercero de los cruzados ante los celestes. “Sentía que estaba con confianza. Vi que no pusieron a nadie en el primer palo, solamente había uno a dos o tres metros del primer palo y le traté de pegar. Aparte, venían los otros centrales un poquito desde atrás y afortunadamente se dio. El arquero de ellos era muy alto y para bucar el segundo palo le hubiera tenido que pegar con mucha fuerza”, contó.

En cuanto a su recuperación física y futbolística, se mostró muy contento. “De a poco he ido trabajando, me ha costado, ha sido un proceso muy complicado. Los últimos dos años, la operación... El reintegro me ha costado bastante, pero sin embargo, el esfuerzo y el sacrificio que uno hace superan al resto de las cosas”, indicó.

Felipe Gutiérrez, tras anotar un gol olímpico. Foto: AGENCIAUNO.

Asimismo, explicó los motivos por lo que se estiró su contratación: “Cuando firmé por el club, una de las razones por las que se retrasó un poco era porque mi vuelta, según los doctores, era a fines de julio o principios de agosto. O sea, en este periodo, y hoy en día llevo más de 15 partidos jugando. Voy a seguir trabajando de la misma forma. Me siento un jugador más”.

Por último, se refirió a las críticas que ha recibido el equipo en el último tiempo. “El cuestionamiento siempre está. Desde cuando me fui hasta ahora, sigue igual. Por ahí debe ser lo que dijo Riquelme una vez: seremos los menos malos que los demás. A pesar de todas las críticas, estamos primeros”, sentenció.