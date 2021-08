Moreno Martins le da un portazo a Colo Colo: “Me quedaré en Cruzeiro”

El lunes por la noche, el directorio de Blanco y Negro terminaba su reunión extraordinaria, aprobando la llegada del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, el mayor deseo del DT Gustavo Quinteros. Sin embargo, quedaba un detalle importante por resolver: destrabar su salida de Cruzeiro, club que está en una delicada posición en la Serie B de Brasil y que vive la peor crisis de su historia.

No fueron pocos que, luego de la reunión, recordaron el caso del uruguayo Fabricio Formiliano, quien también tenía un acuerdo con el Cacique, pero que finalmente no llegó porque no hubo entendimiento con Peñarol, el club dueño de su pase. Anoche, varios directores repetían lo mismo: “Todavía faltan detalles para darlo por hecho”. Y, efectivamente, no estaba cerrado, algo que hoy el jugador y su club confirmaron. Tampoco fue unánime la decisión de apostar por el goleador, ya que Alfredo Stöhwing y Diego González se manifestaron en contra, argumentando que el costo era alto para un jugador de 34 años y que era mejor seguir apostando por la cantera. En tanto, Paul Fontaine, se abstuvo.

En horas de la tarde, el cuadro brasileño emitió un comunicado de prensa anunciando la permanencia de su estrella, con declaraciones propias. “Me gustaría reafirmar el compromiso que tengo con la afición de Cruzeiro, con Cruzeiro y decir que me quedaré en el club. Hablé con el presidente, la directiva y el cuerpo técnico, y decidimos por mi permanencia. Sabemos que este es un momento en el que Cruzeiro está necesitando y seguiremos juntos”, expresó el goleador de las Eliminatorias.

Mientras que Sergio Santos Rodrigues, timonel del cuadro de Belo Horizonte, valoró la determinación de la figura altiplánica. “Estamos en un momento decisivo para Cruzeiro en la competición y creemos mucho en una secuencia positiva del equipo para alcanzar nuestro principal objetivo. Marcelo es un deportista muy identificado con nuestra camiseta y ya ha demostrado su valía en innumerables oportunidades. nos ayudará mucho durante la competencia”, manifestó.

En la concesionaria hay molestia por cómo se manejó el atacante. “Capaz que nos usaron para mejorar su situación económica en Cruzeiro”, advierten desde Macul, donde nuevamente tuvieron que lamentar un revés con un fichaje, que se suma a la partida prematura de Martín Rodríguez, luego de que el desconocido Altay turco pagara la módica claúsula de salida del puntero.

Con la negativa de Moreno Martins, el gerente deportivo Daniel Morón y el directorio de Blanco y Negro van a tener que trabajar rápidamente para concretar una nueva alternativa y satisfacer el deseo de Quinteros de contar con un centrodelantero de experiencia, a falta de tres semanas para la apertura del libro de pases en Chile.