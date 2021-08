Lionel Messi: “Es el momento más difícil de mi carrera; no estaba preparado”

El anuncio de la salida de Lionel Messi del Barcelona impactó al mundo del fútbol. Después de haber comenzado su carrera deportiva en el club parecía que iba a terminar allí. Sin embargo, esta semana todo dio un giro.

Por lo mismo, este domingo el 10 argentino tomó la palabra en una conferencia de prensa para entregar su testimonio respecto a su partida de los azulgranas, lugar donde fue campeón, capitán y figura después de casi 21 años.

Visiblemente emocionado, Messi declaró que “Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Cuando me lo dijeron me bloqueé. Ha sido una jarra de agua fría. He tenido momentos duros y difíciles, pero este.... Siento mucha tristeza, no me lo esperaba”.

“Siento tristeza. Aún estoy asimilándolo. Hice todo lo que pude por seguir. Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme”, añadió, haciendo una comparación con el año pasado cuando sí tenía la idea de irse del club.

“Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no”, confesó.

“Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. Escuché muchas cosas que no son verdad. Yo quería continuar. Estaba todo acordado”, agregó manteniendo el argumento entregado hace algunos días por el presidente del club, Joan Laporta.

Lionel Messi, emocionado durante su conferencia de prensa. Foto: AFP.

Agradecimiento

“Hoy me toca despedirme de esto. Llegue con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también. Le doy las gracias a todos los que nos ayudaron. Crecí con los valores de esta casa, de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todo el mundo de esta casa y espero que eso quede, además de todo lo que ganamos”, prosiguió el argentino

“Pasamos cosas malas, pero eso nos hizo crecer. Di todo siempre por este club, por esta camiseta. Desde el primer día hasta el última y me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente desde siempre. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así”, agregó.

“Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación. Extrañé al público en la pandemia, poder festejar un gol. Me retiro de este club sin verlos en más de año y medio. Si lo hubiese imaginado, habría sido con el estadio lleno. Se dio así y, vuelvo a repetir, agradezco el cariño de todos estos años. Pasamos momentos buenos y malos, pero el cariño siempre lo sentí igual”.

“Siempre amaré este club. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Ojalá pueda aportar en algo para que este siga siendo el mejor club del mundo. Seguro que me olvido de muchas cosas, pero es lo que puedo decir ahora, no estoy en condiciones de pensar y que me salgan las palabras”, continuó.

Además, reconoció que la posibilidad de continuar su carrera en el PSG “es una posibilidad”. “Cuando todo se supo, recibí muchas llamadas. La gente me conoce. Quiero seguir compitiendo. Mis últimos años lo quiero acabar así. Es mi mentalidad. querer ganar, la gente me conoce de sobra para cuestionarme que quiera irme a un club para competir. Debo seguir mi camino. Tengo que pensar en mi carrera”, complementó.