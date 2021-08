Las explicaciones de Laporta para dejar ir a Messi del Barcelona: “No tenemos margen salarial”

Después de que el club Barcelona comunicara a través de un comunicado la salida de Lionel Messi, una de las máximas figuras del cuadro azulgrana de los últimos años, llegó el momento para que el presidente del club, Joan Laporta, profundizara en las razones que imposibilitaron la renovación del jugador argentino.

El dirigente expuso que “hemos recibido una herencia mala y la masa salarial deportiva representa 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga marcan unas limitaciones y no tenemos margen. Eso lo sabíamos desde que llegamos al club”, comentó en conferencia de prensa.

Añadió que las cifras “son mucho peores de lo que nos habían dicho y lo que habíamos previsto. Esto ha llevado a que las pérdidas son mucho más elevadas y la deuda también. Tenemos unos contratos vigentes y una masa salarial deportiva con unas magnitudes que no nos permiten tener margen salarial. El ‘fair play financiero’ en LaLiga es distinto y el criterio del cash no se sigue”.

Y es que para contar con este “fair Play” el club tenía que “estar a favor de un contrato que era una hipoteca del club de medio siglo, por los derechos de televisión. Yo no estoy dispuesto a hipotecar los derechos del club por nadie. Tenemos una institución que está por encima de todos, incluso por el mejor jugador del mundo. Le estaremos siempre agradecidos”, explicó.

Lionel Messi disputó 778 partidos y marcó 672 goles con el Barcelona. Foto: AP.

Así, sostuvo que la marginación de Messi se debe “a la situación económica de la entidad” la que “no permitía hacer una inversión de este volumen”.

“Estábamos dispuestos a hacerlo, pero no tenemos margen salarial, lo hemos excedido”, insistió más adelante.

Además, manifestó su agradecimiento “a las partes que han negociado, que tenían que hacer compatible diferentes aspectos que afectaban a las dos partes. El mejor jugador del mundo tiene otras propuestas y ha llegado el momento en el que te tienes que plantar, dejando las emociones fuera, con la frialdad de los números”.

“Leo se lo merece todo, es un hombre que ha demostrado su estimación por el Barça y su voluntad de quedarse. Yo estoy triste, pero estoy convencido de haber hecho lo mejor para el FC Barcelona”, se defendió Laporta.

En cuanto a los homenajes por la salida del astro que disputó 778 partidos y marcó 672 goles con los culés, indicó que “será el que él quiera y le apetezca hacer. Nosotros se lo haríamos cada día por todo lo que ha dado. Sabemos de las circunstancias sanitarias, económicas, y eso lo hace complicado. Espero poder ver algún día el homenaje que se merece en can Barça”, aseguró.

Por último aseguró que esta decisión ya es irreversible. “He estado hablando con Jorge (Messi), me he mensajeado con Leo. La decisión está hecha, está tomada. No hay margen”, cerró.