Con el Mundial de Norteamérica en el horizonte: Lionel Messi renueva con el Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi no se mueve de Norteamérica. El futbolista argentino firmó la extensión de su vínculo con el Inter Miami hasta el cierre de la temporada 2028. De esta forma, continuará, por lo menos, tres años más ligado al elenco estadounidense. En Instagram, la cuenta oficial de la MLS celebró el nuevo contrato. “Leo se queda en nuestra liga”, escribieron.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó el jugador transandino tras estampar su rúbrica en el documento.

La presencia de Messi por tres años más asegura que sea parte de la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, el cual reemplazará al actual Chase Stadium.

Jorge Mas, el presidente del club, también exhibió su alegría. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, dijo.

Por otro lado, David Beckham, el propietario de la institución y uno de los grandes responsables de que Messi juegue en Estados Unidos, celebró la oficialización de la renovación. “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol. Sigue con ganas de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de tener un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el deporte en este país”, enfatizó.