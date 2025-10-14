SUSCRÍBETE
El gesto de Lionel Messi que sorprende a Charly García a semanas de su emotivo encuentro en Buenos Aires

El futbolista argentino posó con los últimos lanzamientos que ha tenido el músico transandino.

Lucas Mujica
Hace apenas un mes, el estadio Más Monumental de Buenos Aires fue testigo de un momento que mezcló fútbol y cultura popular. Fue en la despedida de Lionel Messi de los partidos oficiales con la selección argentina en su país. Pero lo que realmente capturó la atención no fue el resultado, sino un encuentro inesperado con Charly García.

El ícono del rock argentino, quien hoy se moviliza en silla de ruedas, aguardó a Messi a la salida del vestuario y más tarde lo saludó mientras la camioneta del futbolista se alejaba. “Chao. Dios te bendiga”, alcanzó a decir García, y Messi respondió con una sonrisa que rápidamente se transformó en una de las postales más comentadas en redes sociales. Antonela Roccuzzo, esposa del jugador, fue testigo privilegiada de la escena.

En el camarín, García también se tomó una foto con Messi, Rodrigo de Paul y Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Un mes después de ese encuentro, la relación entre ambos íconos volvió a aparecer en redes, esta vez con un gesto más simbólico. Messi posó con el vinilo del último disco de García, La Lógica del Escorpión, y un sticker con la frase en inglés “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”), parte de la letra de In the City, el reciente tema de García junto a Sting.

La canción es una reinterpretación de In The City That Never Sleeps, incluida originalmente en Kill Gil (2010). La versión actual mezcla rock urbano porteño con jazz y pop, y contó con la participación de músicos de renombre, como Dominic Miller en guitarras y Ted Jensen en la masterización. El video oficial, dirigido por Belén Asad, combina tomas de Charly García al piano con escenas de Sting recorriendo Nueva York.

Messi sostiene el vinilo de La Lógica del Escorpión y un sticker con la letra de In the City.

