El Deportivo

El inesperado encuentro entre Lionel Messi y Charly García tras el triunfo de Argentina

El ídolo del rock transandino llegó hasta el estadio Más Monumental para presenciar el último partido de la Pulga por Eliminatorias. Luego, compartió con el plantel en el vestuario e incluso tuvo un diálogo con el rosarino en la zona de estacionamientos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El inesperado encuentro entre Lionel Messi y Charly García tras el triunfo de Argentina.

El estadio Más Monumental de Buenos Aires vivió una noche cargada de simbolismo. Argentina derrotó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias. Aunque el resultado fue importante. Lo que realmente quedó grabado fue la despedida de Lionel Messi de los partidos oficiales con la Albiceleste en su país. Un adiós que tuvo un instante tan inesperado como emotivo: un encuentro con Charly García.

El ídolo del rock argentino, quien atraviesa un delicado estado de salud y se moviliza en silla de ruedas, no quiso perderse la cita. Después del partido se acercó al vestuario local y, más tarde, aguardó el paso de la camioneta en la que la Pulga abandonaba el estadio junto a su familia. Ahí se produjo la postal que rápidamente dio la vuelta por redes sociales.

Messi bajó la ventanilla, extendió la mano y saludó con una sonrisa genuina al músico, símbolo cultural del país transandino. El intercambio fue breve, pero cargado de emoción. “Chao. Dios te bendiga”, alcanzó a decir García, mientras el futbolista respondía con afecto. Antonela Roccuzzo, esposa del ex PSG y Barcelona, desde el asiento del copiloto, fue la testigo privilegiada.

En el camarín, además, el autor de Raros peinados nuevos se sacó una fotografía con Messi, Rodrigo de Paul y Claudio Tapia, el presidente de la AFA. El multiintrumentalista vio el partido desde la zona de los palcos del Más Monumental.

Horas antes, en zona mixta, Messi había confirmado que no viajaría a Guayaquil para el último partido del proceso clasificatorio frente a Ecuador. Una situación que ya había anticipado Lionel Scaloni a mitad de semana. Era una jornada emotiva y la visita del músico sumó un matiz inesperado.

De hecho, se trata de una nueva aparición pública del ex Sui Generis y Serú Girán, quien, tras algunos años alejado de las cámaras, ha vuelvo a publicar música en los últimos meses. El año pasado sacó un disco y esta semana anunció una futura colaboración con Sting.

Revisa el momento

