Un empate que no les sirve: Huachipato reparte puntos con el colista Deportes Iquique

El segundo partido de la jornada sabatina en Primera División fue un empate entre Huachipato y Deportes Iquique, resultado que no les sirve en sus diferentes necesidades. Un entretenido duelo disputado en Talcahuano finalizó 1-1, que no ayuda a los acereros en la pelea por entrar en la zona de copas y tampoco a los nortinos, en su afán urgente de zafar del descenso, algo que parece muy complicado a estas alturas del campeonato.

La acción principal del primer tiempo fue un gol anulado a Jimmy Martínez, en los 21′. La revisión del VAR determina un fuera de juego de Lionel Altamirano en la jugada, por lo tanto el 1-0 se anuló. En el complemento, llegaron más emociones y el marcador se movió.

En los 54′, llegó la apertura de la cuenta a través del uruguayo Santiago Silva, luego de una acción de pelota detenida. El triunfo momentáneo ubicaba a Huachipato con el mismo puntaje de Colo Colo, mirando más de cerca la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, independiente a que los siderúrgicos tengan una opción de entrar a la Libertadores si ganan la Copa Chile.

Pero Iquique no se iba a rendir. En los 66′, la visita llegó a la igualdad. Un centro de Edson Puch, desde la izquierda del ataque, encuentra por el otro lado la cabeza de Álvaro Ramos, quien conecta y bate a Zacarías López para el 1-1. Los Dragones Celestes, que jugaron de rojo, estuvieron cerca de llevar la victoria, pero no les alcanzó. Mientras que a los acereros les anularon otro gol, esta vez de su artillero Altamirano.

Con el empate, Huachipato queda en la novena posición con 32 puntos, a seis de Cobresal, que marca el corte de los clasificados a las copas de 2026. Los mineros juegan mañana ante Unión Española. Por su parte, Iquique se estanca en la última posición de la Liga con 15 unidades, a seis del 14º, Deportes Limache (que juega el lunes ante Colo Colo).