La Serena derrota a Audax para escapar del fondo en un duelo que tuvo a Eduardo Vargas como gran villano

Deportes La Serena logra un pequeño respiro en una temporada complicada. El equipo granate ganó 2-1 a Audax Italiano, uno de los equipos que aspira al segundo puesto, para escapar de los últimos puestos en la tabla.

El equipo papayero vive un momento completamente opuesto al de su vecino, Coquimbo Unido. En ese contexto, el partido ante los itálicos asomaba como evento esencial para escapar del fondo de la tabla de posiciones.

Así también lo entendieron sus jugadores que, desde el inicio, intentaron llevarse al triunfo. A los 14’, ya había puesto a prueba al meta audino Tomás Ahumada, quien tuvo que sacar con un pie el ajustado remate al palo de Esteban Moreira.

En la jugada siguiente, después de un tiro de esquina, el potente disparo de Manuel Rivera debió ser repelido de emergencia por el golero de la escuadra visitante.

Reaccionó el elenco floridano. A los 18’, el serenense Nicolás Ferreyra desestabilizó a Luis Riveros en el área, el árbitro Nicolás Millas revisó las imágenes y decidió penal para los verdes. Eduardo Vargas se paró frente a la pelota y el arquero local Eryin Sanhueza rechazó con una rodilla para evitar la conquista.

Cuando el partido se iba en la primera fracción, el itálico Jorge Espejo derribó a Jeisson Vargas en el área y el juez cobró la pena máxima, la misma que el excruzado Vargas convirtió en el 1-0.

Triunfo revitalizador

El tiempo complementario encontró a un cuadro anfitrión administrando la ventaja. Al otro lado, los dirigidos de Juan José Ribera no lograba la profundidad para lograr, al menos, la igualdad.

A los 52 minutos, se produjo la polémica en La Portada. En una jugada aparentemente intrascendente, el árbitro Millas revisó una mano de Eduardo Vargas en el área. Según el criterio del juez, correspondía el penal. El mismo que Jeisson Vargas tomó para anotar el 2-0.

Audax tuvo tiempo para el descuento. Pasada la hora de juego, el papayero Sebastián Díaz saltó con el codo arriba e impactó en la cabeza de Riveros. El juez Millas volvió a apoyarse en las imágenes del VAR y se decidió por la cuarta sentencia máxima del partido. Ahora fue Franco Troyansky (Eduardo Vargas aún estaba en cacha) quien enfrentó al golero Sanhueza para conseguir el descuento del 2-1, a los 64’.

En los instantes finales del duelo, el equipo metropolitano no logró inquietar a los nortinos que supieron sacar una importante victoria que le permite sacarle 4 puntos a Unión Española, el penúltimo de la tabla, en puestos de descenso.