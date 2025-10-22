A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este miércoles continúan los cruces por la Champions League, que en su tercera fecha enfrenta a Real Madrid con Juventus.

El cuadro merengue llega a la jornada internacional tras una victoria por 5-0 ante Kairat Almaty, mientras que el equipo de Turín igualó anteriormente a 2 con Villarreal.

Cuándo juega Real Madrid vs. Juventus

El partido de Real Madrid contra Juventus por la Champions League es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso, los españoles reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver a Real Madrid vs. Juventus

El partido de Real Madrid contra Juventus se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.