A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League
Los españoles reciben a los italianos en el Santiago Bernabéu por la tercera fecha del campeonato.
Este miércoles continúan los cruces por la Champions League, que en su tercera fecha enfrenta a Real Madrid con Juventus.
El cuadro merengue llega a la jornada internacional tras una victoria por 5-0 ante Kairat Almaty, mientras que el equipo de Turín igualó anteriormente a 2 con Villarreal.
Cuándo juega Real Madrid vs. Juventus
El partido de Real Madrid contra Juventus por la Champions League es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso, los españoles reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu.
Dónde ver a Real Madrid vs. Juventus
El partido de Real Madrid contra Juventus se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
