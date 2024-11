Barcelona compromete el liderato de La Liga tras perder contra Las Palmas

El Barcelona español sigue sin poder convencer a sus hinchas en LaLiga. Este sábado la escuadra azulgrana sumó su tercer partido sin poder celebrar tras caer como local por 1-2 contra Las Palmas en el marco de la 15° fecha.

A pesar de dominar y tener el control del balón durante gran parte del encuentro, no consiguieron superar la resistencia de los de la isla de Gran Canaria. De hecho, fueron estos últimos los que a pocos minutos de iniciada la segunda etapa pudieron ponerse en ventaja.

Sandro Ramírez (49′) fue el encargado de sorprender a la hinchada culé presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys. De todas maneras, los dirigidos por Hansi Flick tuvieron muestras de reacción. Así, en los 61′, Raphinha fue el encargado de poner el 1-1.

Sin embargo habría más para decepción del Barcelona. Solo seis minutos después Fábio Silva colocó otra vez arriba a Las Palmas para poner el 1-2 que terminaría siendo definitivo.

Si bien los azulgranas continúan en el primer lugar de la clasificación con 34 puntos, esta ubicación está en riesgo ya que el Real Madrid, con 30, tiene la posibilidad de superarlos, pues aún les resta disputar el duelo de la fecha 15 contra Getafe de este domingo (12.15 horas de Chile) y el correspondiente a la jornada 12° contra Valencia, duelo que debió ser aplazado por la crisis climática que se vive en la Comunidad Valenciana.

Fabio Silva celebra el segundo gol de Las Palmas contra Barcelona. Foto: Reuters.

La decepción de Flick

Tras el duelo, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se refirió a esta caída de una manera bastante crítica. “No lo hemos hecho bien, pero el equipo ha intentado hasta el final conseguir un buen resultado. Hoy no era el día y no hemos sido efectivos con las oportunidades que hemos generado en la segunda mitad”, señaló de entrada en la conferencia de prensa posterior al duelo.

“Cuando controlamos los partidos y tenemos una buena actuación somos capaces de jugar bien generando ocasiones. El problema es cuando no lo hacemos, no estamos marcando los goles que hacíamos antes. Tenemos que cambiar, defender mejor y lógicamente si no metes un gol es más complicado también mantener la portería a cero. Es una cosa de todo el equipo. Tenemos que reconectarnos y volver. Ahora hay unos cuantos partidos difíciles en la Liga, y luego en Dortmund”, continuó.

Justamente, sobre las imprecisiones a la hora de definir, Flick apuntó que “nuestro trabajo es tener el balón, lo hemos tenido. Hemos lanzado 27 veces a puerta, ellos no han tenido ningún córner y nosotros varios... pero hay que marcar. Todos, como equipo, sabemos qué hay que hacer y cómo defender. No debemos dejar espacio para el rival. Hay que aceptar el resultado. Estamos muy decepcionados hoy”, remarcó.

También fue consultado por los últimos resultados, pues en los tres últimos duelos el Barcelona solo ha conseguido un punto de nueve en disputa. “El mes de noviembre acaba y empezamos diciembre de forma positiva. El equipo tiene calidad. Los jugadores lo han intentado durante los 90 minutos, pero hoy no ha sido posible. Delante de puerta, no hemos sabido marcar. No ha sido fácil. Somos líderes y el rival intenta ganarlos y lo debemos aceptar”, comentó.

A pesar de todo aquello, no pierde la confianza de superar este mal momento. “Creo en mis jugadores, tengo confianza en ellos. Pero las cosas son como son. Puede haber partidos como el de hoy. Les dije, cuando llegué, que no había excusas. Es normal que algunos jugadores cuando vuelven de lesión no estén al mejor nivel. Pero cuando hay buenas conexiones y todos atacan y defienden bien... ganamos a cualquiera. Si algún jugador está desconectado, no puede ser... Creo que los jugadores creen en ellos y en su forma de jugar. No se trata de individualizar. Uno, dos, tres jugadores no ganan un partido. Se trata del equipo, siempre es es el equipo. Necesitamos tener buenas conexiones, y hoy no las hemos tenido. Y hemos tenido oportunidades, pero no las hemos finalizado. Si creas y no marcas... si marcas tiene un impacto en el rival. Tenemos que trabajar como equipo, y debemos intentar aprovechar las ocasiones”, expuso.

Ahora los trabajos del técnico culé estarán centrados en preparar su próximo compromiso. Este martes 3 de diciembre, desde las 15.00 horas de Chile, deberá enfrentarse contra Mallorca. Luego, el sábado 7 del mismo mes, se encontrará contra el Betis de Manuel Pellegrini en el estadio Benito Villamarín.