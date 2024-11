A fondo con Alejandro Tabilo: “A McEnroe le encantó lo completo de mi juego”

Alejandro Tabilo cierra el mejor año de su carrera, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, en una temporada en la que llegó a estar 19º, en la que ganó sus dos primeros torneos 250 en Auckland (cemento) y Mallorca (pasto), consiguió hitos como derrotar al número uno en ejercicio Novak Djokovic y ser nominado por la ATP como candidato al premio al mejor progreso del año. “Para mí fue soñado”, señala sobre su gran 2024.

“Nunca me imaginé empezando el año que iría a terminar en este ranking, que estaría en los torneos que pude jugar y con el tipo de jugadores que tuve el privilegio de compartir cancha”, añade el número uno de Sudamérica, quien confirmó una exhibición para el 20 de diciembre en Gran Arena Monticello frente al argentino Tomás Etcheverry.

¿Qué aspecto de su juego es el que lo deja más contento?

Siento que en todo el año mejoré mucho mi derecha en varios aspectos. Sabía de antes que mi derecha paralela era bastante buena, aproveché mucho eso y subí mucho la confianza al hacer ese tiro. Igual, creo que es uno de los puntos más importantes a trabajar en esta pretemporada y el próximo año. Y también me ha dejado muy contento cómo ha aguantado el físico. Hemos trabajado muchísimo para no lesionarme y he cuidado mucho la parte de la alimentación y cómo me recupero.

¿Qué hábitos cambió?

Lo principal es que me ordené mucho con la comida. Al principio, obviamente no era tan fácil, pero después uno como que se acostumbra y el cuerpo ya no pide tanto así como las cosas chatarras o azúcares, cosas así. Me ordené demasiado. En la comida o en el almuerzo, solo agua; no tomar nada en exceso, jugos o gaseosas, muy ordenado con ensaladas, con la proteína que tengo que tomar, los suplementos de proteína... Y dejé por completo el alcohol, que no era más que una copita de repente con amigos, pero lo dejé por completo y soy muy disciplinado en ese aspecto.

¿Siente que le quedó algo pendiente?

Por los resultados me quedé con esa motivación de hacerlo mucho mejor en los grand slams. Es algo que sí o sí va a ser mi meta para el próximo año. En Wimbledon venía con una muy buena racha y pude hacer ahí tercera ronda, pero me encantaría ya consolidarme bien en los grand slams; mostrar ahí mi ranking y cómo juego.

Alejandro Tabilo derrotó a Novak Djokovic en Roma. Foto: Claudia Greco/REUTERS.

Volviendo a su temporada, ¿qué siente ser el único de su generación y el segundo de la historia de Chile en ganarle a un número uno vigente como Djokovic?

Ese día fue un día inolvidable, nunca me lo había imaginado este año, pero yo creo que todo lo que significa haberle ganado me pegó mucho más días después, viendo en las redes sociales todo lo que significaba y la historia que venía detrás. Eso fue mucho más impactante y estoy muy orgulloso de lo que pude lograr y también, estar a la par con esos nombres, es un honor.

Y a propósito de Roma, ¿qué hubiese hecho distinto en ese partido con Zverev?

Yo creo que es un poco de la experiencia de haber hecho esos dos grandes partidos con Djokovic y Khachanov. Uno cambia un poquito la mente desde ir a nada que perder y lo más alto posible, pegándole a todo, a casi ir con una mentalidad de que estoy tan cerca de llegar a la final, de ganar. Y ahí yo creo que lo que hubiera hecho un poco diferente es haber ido nomás por la pelota, si no se daba, no se daba, pero darte esa chance de jugar mucho más agresivo en esos momentos. También seguimos tratando de mejorar esa parte...

Justamente, enfrentó este año varios partidos donde le costó cerrar...

Sí, es mi primer año, cuando enfrenté a nombres tan grande como Dimitrov, Paul, que tuvo un año increíble, y tener recién la posibilidad de jugar con estos jugadores, en torneos tan grandes, obviamente todo es nuevo para mí. Especialmente, los grand slams, y de la nada encontrarme siempre en estos torneos, igual es un cambio drástico para mí, y tengo que aprender a jugar en estos momentos y con estos jugadores.

Y también se va haciendo más conocido entre los rivales...

Claro, ahí ya van empezando a aprender cómo jugarme, mis debilidades, lo que hago mejor y todo... Y obviamente ahí se empieza a hacer mucho más difícil y uno también tiene que empezar a adaptar su juego.

Este año tuvo de capitán a John McEnroe en la Laver Cup. ¿Qué consejos le dio?

Fue una muy linda semana. Él me habló mucho de que le gustaba cómo jugaba. Fue muy lindo que me dijera eso una leyenda como McEnroe. Lo que más me acuerdo que me dijo es que lo tenía muy impresionado lo bien que puedo jugar arriba de la red. Me dijo que últimamente no se ven tantos jugadores que se sienten tan cómodos jugando en la red y que debiera usarlo mucho más, porque ve que tengo un juego más o menos completo, que hago todo más o menos bien y que podría usar eso un poquito más a mi favor para tratar de cerrar más en la red. A él le encantó lo completo de mi juego.

Alejandro Tabilo junto a John McEnroe, siendo saludado por Björn Borg. Foto: Instagram.

¿Cómo han sido estos meses con Horacio Matta?

Hemos estado trabajando mucho el saque, estamos tratando de arreglar mucho más el lanzamiento, las direcciones y también mucho más, como había dicho antes, la derecha. Me ha estado ayudando mucho en ese aspecto de tratar de jugar más agresivo por ahí, y también en la parte mental. Me ha tratado de estar aconsejando lo mejor posible, porque también él ha vivido harto de estas cosas, como por ejemplo con González. Entonces, él tiene la experiencia de eso y me ha gustado el conjunto que hemos hecho y cómo hemos estado trabajando juntos.

Ahora sumó a Gonzalo Lama...

Sí, tener a alguien como Gonzalo en Santiago o para viajar es bien importante. Es una de las personas que más me conoce desde cuando recién llegué a Chile, es muy cercano a Horacio. Entonces, todo ese ambiente me gusta mucho; tener la confianza de poder hablar las cosas abiertamente y con alguien que me conoce de tan chico. Eso ayuda mucho y además él viene retirándose y conoce muy bien a los jugadores que están ahora en el tour, lo que puede ayudar mucho.

¿Qué metas se traza para el próximo año?

Lo primero, empezar el año lo mejor posible en Auckland. Obviamente me encantaría llegar primero al top 15 y dentro del año alcanzar el top ten. Sería soñado y un hito increíble para mí, así que estoy trabajando para eso, preparándome lo mejor posible mentalmente para poder lograrlo.

Su novia ha sido clave en varios aspectos, también en los deportivos...

Male ha sido una pieza fundamental de todo este proceso, de todo este avance y subida del ranking. Me ha apoyado en mucho. Más que la relación, también me ha ayudado a solo enfocarme en el tenis; ha estado viajando mucho más para que yo esté también más tranquilo en las giras, en la cancha y fuera de ella, tratando de organizarme lo mejor posible con todo: si tengo entrevistas, reuniones, lo que sea... para que yo esté tranquilo y con la mente lo más libre posible. Se ha ocupando mucho de eso y se lo agradezco muchísimo. Ha sido un sacrificio enorme de ella, especialmente porque también trabaja, y viaja trabajando online. Sin ella, no creo que podría estar en esta posición.

No puedo dejar de preguntarle por el retiro de Rafa Nadal. ¿Cómo lo vivió?

Es muy triste ver una leyenda irse del tenis y lo que ha significado para todo el deporte en sí. Va a ser duro no verlo más en el circuito, en los partidos, pero me quedo ahí muy contento de haber podido compartir cancha con él en la exhibición que hicimos. También lo pude ver bastante en el tour, así que me quedo con mucho de él, mucho aprendizaje. Fue un ídolo para mí y lo admiré mucho creciendo y también tratando de copiar todo lo que hacía él.

Alejandro Tabilo junto a Rafael Nadal, durante su visita a Chile en 2022. Foto: Andrés Pérez.

¿Cómo ha visto a los demás tenistas chilenos?

Todos tienen sus cosas o problemas internos. Nico tuvo la enfermedad del oído y no es fácil. No podría opinar sobre eso. Tampoco de Chris, que viene de una temporada muy difícil, con muchas cosas personales y uno no sabe todo lo que está pasando. Yo mismo he vivido cosas duras y fuertes este año, que obviamente nadie sabe. Es algo que a nosotros no nos gusta hablar y son cosas que hay que lucharlas internamente. Mira, para nosotros es una carrera muy dura, muy solitaria y hay que enfrentarlo y dar el 100% en lo que podemos.

¿Es un tema solucionable?

Sí, ojalá que sí, son cosas personales. Hay que verlas después a largo plazo, pero ha sido un tema más personal y que ha sido duro, pero todo tiene su solución.

¿Se considera feliz después de tanto sacrificio?

Sí, ha sido un proceso muy largo poder terminar un año así, el mejor de mi carrera; muy lindo y me tiene muy feliz, sobre todo ahora el poder terminar un poquito antes y tener estas vacaciones y este tiempo libre con Male y la familia. Andar acá en Chile, con todo eso, es impagable, así que muy feliz con todo lo que hemos logrado este año.