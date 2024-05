Triunfo histórico ante el número uno: un brillante Alejandro Tabilo le pasa por encima a Novak Djokovic y lo elimina de Roma

Historia viva en Roma. Alejandro Tabilo (32° ATP) derrotó por 6-2 y 6-3 a Novak Djokovic (1°) en la tercera ronda del Masters 1000 italiano. Una jornada perfecta para el zurdo, quien marca hitos por montones para el tenis chileno tras borrar al 24 veces campeón de Grand Slam del certamen en arcilla. La primera victoria de un nacional frente a un número uno desde 2007, su mejor victoria de su carrera y de paso igualar su mejor resultado en un torneo de esta categoría, son algunas de las marcas que se dieron este domingo en el Foro Itálico.

El inicio fue soñado, como probablemente imaginó cientos de veces desde que a comienzos de semana supo que podría enfrentar al serbio en la tercera ronda del torneo. Jugó suelto, sin nervios, como si enfrente no estuviese el mejor de la historia. Desaprovechó la primera chance de quiebre, pero Novak le tendió una mano y con una doble falta terminó cediendo su servicio. Con el 1-0 dio un paso adelante y no solo sostuvo su saque sin problemas, sino que volvió a castigar a Djokovic con la devolución.

Los dos quiebres consecutivos, y el 4-0 en el global, eran un escenario que nadie imaginaba sobre el Court Central del Foro Itálico. Ni siquiera el de los Balcanes, quien miraba sin encontrar explicaciones a la situación. Pero lo cierto es que pese a esa incredulidad del que ha ganado 24 títulos de Grand Slam, la respuesta de por qué el resultado era clara. El nacional entró con ritmo, agresivo. Rápido cuando había que ir hacia adelante e inteligente al tener que cambiar la dirección de los puntos. Nole en cambio, sin chispa, parecía siempre un cambio más lento, siendo incapaz de sorprender si no era con un punto de repetición semanal.

Ese cúmulo de diferencias, y la gran ventaja que ya había conseguido en los primeros juegos, permitió que por segunda vez en 16 años un chileno le arrebatara un set a un número uno del mundo. El año pasado lo había logrado Jarry frente a Alcaraz en Wimbledon y antes de eso, había que remontarse a Roland Garros 2008, cuando Fernando González perdió en cuatro parciales frente a Roger Federer. Al igual que Feña en ese Abierto de Francia, el set inaugural fue 6-2 para Tabilo.

Y como si fuese un déjà vu, el segundo set comenzó igual que el primero. El europeo no se repuso del golpe y volvió a perder su servicio con una doble falta. Un golpe que si bien no fue letal, sí dejó en claro que el nacido en Toronto no se quería conformar con un set, quería ser el primer chileno desde 2007 en vencer al mejor jugador del ranking ATP. ¿La última vez? También Fernando González, en esa histórica jornada en Shanghai, donde derrotó por única vez en su carrera a Roger Federer.

Y si bien Djokovic dio batalla, la explosividad y personalidad de Tabilo no permitieron que la lógica se restableciera. Aguantó en los momentos de presión y al concretar la victoria por 6-2 y 6-3 celebró con emoción. Sabe que hizo historia y que su nombre estará para siempre en las páginas más importantes del tenis chileno. No solo replicó lo que González consiguió en tres oportunidades durante la década de los 2000, sino que incluso lo superó, al ser el primer nacional en la Era Abierta que derrota a un número uno sin ceder sets. Ahora en horizonte aparece Karen Khachanov, número 18 del mundo y su rival en octavos de final.

Por otra parte, la derrota para Djokovic es un nuevo traspié en una temporada al menos complicada para él. Comenzó el año sin poder defender su título en el Abierto de Australia y después en Indian Wells sufrió una sorprendente caída ante el 123 del mundo en segunda ronda. Pese a que recuperó sensaciones con las semifinales alcanzadas en Montecarlo, ahora se va de Roma con solo una victoria. Además, el perder con Tabilo en tan solo una hora y siete minutos, queda como la derrota más rápida que ha sufrido en polvo de ladrillo en su carrera.