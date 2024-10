“Siento que será un gran aporte”: Gonzalo Lama se une al cuerpo técnico de Alejandro Tabilo

A un mes de su salida como entrenador de Christian Garin, Gonzalo Lama comienza un nuevo rumbo como técnico de la mano de Alejandro Tabilo, el número uno de Chile y 23 del ranking mundial. El zurdo actualmente es dirigido por Horacio Matta, con quien este año logró el título del ATP 250 de Mallorca sobre pasto.

En la búsqueda constante de mejoras y ajustes, asomó el nombre del León, quien se sumará al cuerpo técnico del nacido en Toronto y se repartirá los torneos con Matta. El propio coach de Tabilo explica a El Deportivo desde Kazajistán las razones que lo llevaron a sumarlo.

“A Gonzalo lo conozco desde hace muchos años. Gonzalo ha sido uno de los grandes profesionales que hemos tenido no solo en el tenis sino que en el deporte en Chile. En términos de lo profesional que fue durante su carrera, todos los obstáculos que tuvo de salud y físicos para salir adelante y que logró tener un nivel que pocos lo tienen y sobrepasando todos esos obstáculos”, comienza diciendo.

La muy buena relación y cercanía de edad entre Lama y Tabilo (31 y 27 años, respectivamente) también fue un factor clave para su llegada. “Yo en realidad estaba esperando la oportunidad de que Gonzalo estuviera disponible para venir a trabajar con nosotros porque era como súper natural, porque Alejandro lo quiere mucho, lo respeta mucho como jugador también y yo respeto mucho a Gonzalo porque, como te digo, lo conozco desde hace mucho tiempo. Así que entiendo mucho la parte técnica y lo táctico como le gusta, aparte de cómo trabaja”, destaca.

En cuanto al régimen que tendrán será repartido. “Yo realmente siento que es un gran aporte y como te digo yo estaba esperando la oportunidad de que él pudiera sumarse a nosotros para trabajar juntos. Así que decidimos que viniera un par de semanas ahora antes del fin de año para estar juntos y ya armar un calendario para el próximo año, tomando algunas semanas él, algunas semanas yo y haciéndolo juntos”, detalla.

En las últimas semanas, el extenista estuvo acompañando al hijo de Horacio Matta, Anders, en su paso por el Challenger de Antofagasta, donde el jugador que representa a Estados Unidos superó la primera ronda de la clasificación y obtuvo sus primeros dos puntos a nivel ATP, ubicándose en el puesto 1.584 del escalafón planetario.

“Estuvo con mi hijo. Él se quedó en la casa de los papás de Gonzalo cuando estuvo en Santiago. Como te digo, con Gonzalo somos familia, nos conocemos muchos años, soy muy cercano a la familia de Gonzalo también”, relata.

El debut de la dupla esta contemplado para esta semana, cuando Tabilo dispute el ATP 250 de Almaty. El tenista viene de caer en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, donde sufrió una dolorosa derrota ante el estadounidense Tommy Paul, luego de dejar ir cinco match points y dos quiebres de ventaja en el segundo set de aquel partido.

La experiencia con Garin

En enero pasado, Gonzalo Lama anunció en este medio el fin de su carrera como jugador profesional a los 30 años. “Creo que es una decisión muy visceral. Creo que no me puedo reprochar en nada como hice las cosas, quizás alguna decisión que otra, pero fue muy natural desde el momento en que yo sabía que me tenía que operar. Mi cuerpo y mi mente me dijeron que era el momento en que tenía que parar. Sí es una etapa de mi vida que se termina, pero lo veo con mucha ilusión para lo que viene. Con el tiempo lo voy a echar de menos, todavía soy joven. Quizás podría haber estirado un poco más la carrera, pero en este momento de mi vida no estoy preparado desde lo mental para seguir”, explicó en aquella oportunidad.

Luego de dar ese trascendental paso, inmediatamente colaboró durante esa semana con el equipo de Copa Davis en la serie de las Qualifiers ante Perú en Santiago y tras esa eliminatoria, rápidamente comenzó a trabajar como entrenador de Christian Garin, quien buscaba un nuevo reimpulso a su carrera.

Después de un comienzo complejo, Gago logró meterse en las semifinales de los ATP 250 de Múnich y Estoril, con triunfos resonantes como el que consiguió ante Alexander Zverev en la ciudad alemana. No obstante, cuando todo parecía despegar, una seguidilla de malos resultados e inconvenientes físicos fueron complicando el escenario y desgastando la relación profesional, de modo que en la previa de las finales de Copa Davis, el extenista dio un paso al costado en buenos términos.

Ahora, conduciendo a Alejandro Tabilo, Gonzalo Lama inicia en Kazajistán un nuevo rumbo como entrenador en el circuito.