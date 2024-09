Christian Garin anuncia la salida de Gonzalo Lama y revela que Nicolás Massú le armará un plan de trabajo

Christian Garin mostró un gran desempeño para obtener el único triunfo de Chile en la Copa Davis. El conjunto capitaneado por Nicolás Massú logró vencer a Eslovaquia, en una victoria clave para el objetivo de mejorar el ranking y así ser sembrado en las Qualifiers del próximo año. El ariqueño se impuso sobre Norbert Gombos, por parciales de 2-6, 6-1 y 6-2.

Fue un trabajado triunfo del nacional, que logró una impecable remontada. “El formato este, te avisan recién una hora antes de jugar contra quién juegas. Me sorprendió jugar contra Gombos. Jugó muy agresivo y rápido, me sorprendió. Pero me mantuve igual, intenté ser mas sólido, sacar mejor y cometer menos errores. Subí mucho el nivel, sobre todo sacando. A nivel físico me sentí muy bien. Fue una semana buena de trabajo a pesar de haber perdido y de no haber podido pasar de grupo. Trabajé muy bien después de mucho tiempo. Me siento cómodo en cancha”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Garin, en su análisis, valora lo ocurrido en territorio asiático. “Contra Estados Unidos perdimos 3-0, pero podríamos haber ganado 3-0. Eso cambió mucho la película. El partido de hoy me deja sensaciones buenas para lo que viene. No estoy en mi mejor momento, pero me voy de China con buenas sensaciones y con ganas de subir, de dejarlo todo entrenando y ponerme en forma nuevamente”, indicó.

Cambios para Gago

Garin abrochó una revancha personal, pues el único enfrentamiento entre sí ocurrió hace tres años, en Bratislava por el Grupo Mundial. En dicha instancia, el local le propinó un sólido 6-0 y 6-1 al chileno. “Lo de Eslovaquia nos dolió a todos. Por un lado pensé en la revancha, pero no me esperaba jugar contra él. Por eso también me sorprendió y la verdad es que jugó muy bien el primer set. También merece crédito, pero haber ganado me dejó muy buenas sensaciones”, dijo.

También explicó su ausencia ante Alemania y reveló que continuará trabajando con Nicolás Massú. “Esta vez fue un poco de falta de forma, falta de partidos y de confianza. Lo hablamos con Nico Massú. Él me va a ayudar a armar un plan para volver a estar en la élite, estar arriba. Llevo dos días trabajando muy bien de nuevo. Hoy es tercer día de competencia. Está bueno tener un triunfo así después de lo difícil que ha sido. Han pasado cosas que son difíciles, este deporte es muy duro en todo sentido, a nivel mental o nivel físico, uno se descuida un poco y pasa lo que me ha pasado”, aseguró.

“Voy a lucharla para volver a estar ahí. Nico me va a ayudar. Tuve una charla muy buena hace dos días. Entendí el camino, lo que tengo que hacer. Haber tenido el partido que tuve hoy, sin duda me ayuda mucho y me da confianza para volver a encaminarme y ganar partidos”, complementó.

“No va a ser mi entrenador, pero me va a ayudar a armar todo. Yo confío mucho en él y un problema que he tenido en el último tiempo ha sido la confianza en los que he tenido cerca. Ya con la charla que tuve, me ha ayudado. Obvio que lo tengo como un referente. Me va a ayudar a armar un buen equipo de trabajo y los próximos días estaré informando mis próximos pasos. Tengo que volver a armarme, a tener objetivos. Llevo un tiempo que se me nota en cancha que estoy perdido físicamente, en el tenis también, sin un calendario fijo. He estado tres veces enfermo este año. Tengo que volver a armarme y partir de cero”, añadió sobre Massú.

En ese sentido, además, señaló que dejará de trabajar con Gonzalo Lama, quien se unió a su equipo de trabajo tras anunciar su retiro en enero pasado. “Con Gonzalo paramos de trabajar la semana pasada. Estoy muy agradecido por la ayuda que me dio. Llegó en un momento muy difícil de mi vida y mi carrera, y sin duda me ayudó mucho. Estoy analizando muchas cosas, esta semana me quise concentrar en la Copa Davis. En Zhuhai me sorprendí de que entrenando bien diez días, puedo volver a estar ahí. Quiero seguir a este ritmo de trabajo, en el día a día. De volver a reencantarme con el tenis y volver a recuperar motivación. Eso lo perdí y este deporte es muy duro. Uno baja un poco y uno se va lejos, y es difícil recuperarlo. Por eso tuvo mucho que ver la charla con Nico”, sentenció.