Con el regreso de Jarry y la remontada de Garin: Chile se despide de la Copa Davis venciendo a Eslovaquia

No era lo que fue a buscar, pero al menos se despidió con una victoria. Así fue la despedida de Chile del Grupo C de las Finales de la Copa Davis, que se jugó en China. A pesar de llegar en la víspera con un mejor ranking en singles que Alemania, Estados Unidos y Eslovaquia, el equipo capitaneado por Nicolás Massú no pudo imponerse a los dos primeros y terminó jugando la última serie con el objetivo de mejorar el ranking y así ser sembrado en las Qualifiers del próximo año.

La jornada ante los eslovacos estuvo marcada por el regreso de Nicolás Jarry (28°), quien solo disputó el dobles. El Príncipe no jugó ninguno de los singles, debido a la neuritis vestibular que afecta su equilibrio y coordinación. Manifestó no estar preparado para jugar los duelos individuales y tampoco estuvo disponible para las duplas en las dos confrontaciones previas. Sin embargo, en este último duelo pudo entrar a la cancha junto a Tomás Barrios y ser clave para cerrar el enfrentamiento por 2-1.

El triunfo por 6-4, 6-7 (3) y 7-6 (3) de la dupla chilena sobre los eslovacos Norbert Gombos y Lukas Klein estuvo lleno de emociones. De hecho, el equipo nacional salvó un match point en el duodécimo juego del segundo set, para luego definir en el tie break. Ahí Nico mostró algunas pinceladas de su nivel que permitieron una victoria que ayudó a conseguir un triunfo que permitió cerrar con mejores sensaciones este paso por Zhuhai.

Remontada y decepción

Christian Garin (116º) fue el encargado de abrir la serie frente a Norbert Gombos (408º). El partido tenía el antecedente de la victoria 6-0 y 6-1 del eslovaco sobre el chileno en Brastislava por el Grupo Mundial I, hace tres años. Sin embargo, esta vez todo sería distinto, ya que Gago se tomaría revancha de aquella jornada y se impondría por 2-6, 6-1 y 6-2.

Después de un primer set para el olvido, el nacido en Arica sacó lo mejor de su repertorio para sacar adelante el partido. Una de las grandes claves fue la mejoría en el servicio y además se vio mucho más cómodo con sus tiros, lo que fue minando la confianza de su rival.

Con el 1-0 en la serie, venía el turno de Alejandro Tabilo (22º) para cerrar la confrontación. El zurdo era amplio frente a Josef Kovalik (114º). Sin embargo, sumó su tercera derrota en singles esta semana, confirmando lo complejo que le ha resultado jugar en esta instancia.

Esta vez la derrota del nacido en Toronto fue por 6-4, 6-7 (1) y 6-1 y nuevamente dejó muchas dudas con respecto a su juego, pues por momentos mostró toda la calidad que lo llevó al top 20, pero también se le vio bastante nervioso en la toma de ciertas decisiones, que a la larga terminaron conspirando contra su nivel.

Consumada la eliminación, Chile deberá esperar el sorteo de las Qualifiers para saber si será sembrado en la búsqueda por regresar a las Finales de la Copa Davis del próximo año.