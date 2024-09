Nicolás Massú revela que Christian Garin se bajó contra Alemania dos horas antes de jugar: “Me dijo que estaba al 70%”

El resultado esta vez fue desastroso. Chile cae ante Alemania e hipoteca casi todas sus chances de avanzar a la fase final de la Copa Davis.

Derrota dolorosa, si se piensa que los europeos llegaban disminuidos a la justa internacional y que el equipo nacional tuvo que improvisar un singlista a tan solo horas de que se iniciara el encuentro entre ambas naciones.

Esto último fue revelado por Nicolás Massú en la rueda de prensa posterior al encuentro, cuando explica las razones de por que Tomás Barrios ocupo el lugar de Christian Garin en el compromiso ante Maximilian Marterer.

“El planteamiento era el mismo de los singles ante Estados Unidos, Tabilo con Garin, pero esta mañana, muy temprano, cuando ya nos tocaba preparar la venida hacia el club, Christian le comentó al cuerpo médico que tenía una molestia en la zona cervical del cuello y tuvimos que preparar a Tomás Barrios para que estuviera al tanto y atento, por si acaso”, revela el capitán del equipo nacional.

Luego añade que, ya en el recinto deportivo, “como los partidos son a las 11 y se puede nominar hasta las 10 quién va a entrar a jugar y en una conversación que tuve con Christian me dice que estaba al 70% y quizás no estaba en las mejores condiciones para jugar, y obviamente eso afecta al deportista, tuve que tomar la decisión de que ingresara alguien que estuviera al 100% y pudiera hacerlo de la mejor forma”.

Punto negro que es borrado de inmediato de la cabeza del doble medallista de oro, por los diálogos que ha tenido con Nicolás Jarry. “Siempre estoy en comunicación con todos los entrenadores personales de cada jugador y cuando tocó ir a los Juegos Olímpicos sabía de todo el proceso de recuperación de ‘Nico’ y pude evidenciar todo lo que venía arrastrando (neuritis vestibular). Tuve muchas conversaciones con él, va en ascenso, cada día mejorando y me expresó que aún no está preparado para jugar, pero que va mejorando”, revela.

Sorprende diciendo que “esto es día a día y si él va mejorando también es bueno, porque primero está la persona. Hay que recordar que esto comenzó después de la final de Roma, por lo tanto han sido varios meses, y esta semana estando con el equipo y compartir con mucha gente que le expresa su cariño, también le va a ayudar... Veremos si podrá jugar ante Eslovaquia”.

Duelo que Massú quiere ganar sí o sí -el próximo domingo-, pese a que esto no le sirva para mantenerse en la lucha por la ensaladera de plata. “No sé si ya estamos eliminados o no, pero queremos ganarle a Eslovaquia”, afirma de manera categórica.

Enseguida agrega que “tenemos que ser fuertes, representar a Chile y salir a ganar el domingo”. ¿Su argumento? “Si ganamos podemos salir sembrados y eso es importante (pues tendrían un sorteo más favorable para la versión 2025), por lo que mi idea es entrar con el mejor equipo posible”.