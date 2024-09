Chile queda colgando en la Copa Davis tras caer ante Alemania

Chile no pudo ante Alemania en la segunda jornada de la Copa Davis. De esta forma, el equipo nacional espera una serie de resultados para seguir soñando avanzar a las finales que se disputarán en Málaga. Ahora está lejos de depender de sí mismo. En el primer partido de la jornada Maximilian Marterer venció a Tomás Barrios por 6-1 y 6-3. Luego, Alejandro Tabilo cayó ante Yannick Hanfmann, a quien ya había vencido este año en dos oportunidades, por 7-5 y 6-4. Los tenistas nacionales no fueron capaces de quebrar el servicio de sus rivales en ninguna oportunidad.

En esta ocasión, Christian Garin no pudo actuar debido a una contractura, por lo que se sumaba a la baja de Nicolás Jarry, quien no logra dejar atrás la neuritis vestibular que afecta su equilibrio y coordinación.

En el dobles, la historia no fue diferente, ya que la dupla compuesta por Tomás Barrios y Matías Soto sucumbió ante los germanos Tim Puetz y Kevin Krawietz por 6-1 y 6-3. Este viernes se disputará el Estados Unidos-Eslovaquia, el sábado el Alemania-Estados Unidos y el domingo el Eslovaquia-Chile.

Yannick Hanfmann venció a Tabilo. Foto: REUTERS/Tyrone Siu

El escenario actual deja a Chile al borde de la eliminación. Los cálculos indican que el equipo necesitar que Estados Unidos pierda sus dos próximas series, ante Alemania y Eslovaquia. Con eso, y una victoria de los nacionales ante los eslovacos, se buscaría llegar a un triple empate. Solo así podrían revisar la diferencia de sets para definir el clasificado. Un panorama complejo, puesto que hasta ahora los pupilos de Massú no han ganado ningún partido.

La palabra de Tabilo

Tras caer ante Yannick Hanfmann, la primera raqueta nacional analizó su actuación en China. “Él ha estado sacando bastante bien. Ellos salieron igual muy sólidos. Yannick también está atacando de todos lados, estaba jugando muy agresivo. Tal vez podría haber sido un poco más agresivo en esos momentos clave”, dijo.

“Jugó muy bien, que viene con confianza y Yannick jugó bastante bien en los momentos clave así que es una dura derrota pero hay que tratar de sacar lo mejor de los partidos”, agregó.

Sobre las bajas de Jarry y Garin, el nacido en Canadá indica que: “Todo lo complica, pero es la Davis y tenemos un equipo fuerte por lo que hay que confiar en el equipo y lamentablemente todas estas series no se dieron. Cada uno tiene que estar listo para el momento lamentablemente no pude aportar nada en esta serie así que hay que trabajar y tratar de hacer lo mejor para la próxima”.

En tanto, Tomás Barrios realizó una autocrítica por lo que hizo en su compromiso ante Maximilian Marterer. “Él jugó a un gran nivel. Yo no lo hice de la mejor forma, me costó mucho tomar la iniciativa. Tomó el control y yo no saqué del todo bien”, señaló.