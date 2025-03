Sergio Elías revela el fallo del Panel Independiente de la ITF por el golpe de Bergs a Garin: “Se sacaron un problema”

El escandaloso final de la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile dio la vuelta al mundo. La imagen de Christian Garin en el suelo tras ser chocado imprudentemente por Zizou Bergs fue comentario obligado en el mundo. Y la decisión de sancionar al chileno por no regresar a la cancha, también.

Naturalmente, la Federación de Tenis de Chile reclamó ante la ITF para intentar corregir la decisión del árbitro general Carlos Ramos, lo que derivó en una serie de acciones que finalmente fueron vistas por el Panel Independiente de la entidad, que en los últimos días tomó una decisión sobre el asunto. Sergio Elías, presidente de la Fetech, revela a El Deportivo qué fue lo que sucedió finalmente con la apelación.

“En primer lugar, el Panel se constituyó con un presidente, primero, para tomar conocimiento de nuestro reclamo, ya que recibimos una respuesta del señor Haggerty (David, presidente de la ITF) que le da la razón al árbitro y al médico. De ahí que nosotros decidiéramos hacer el reclamo, donde iba nuestra solicitud de suspender el sorteo de Copa Davis. Reclamamos para que el panel se constituyera con más personas y no solo con su presidente, que era un inglés, lo que terminó siendo aceptado, pues se sumaron dos más”, parte señalando el timonel.

Christian Garin, reclamándole al árbitro general por su decisión de no sancionar a Zizou Bergs. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS.

Posteriormente, se realizó una primera reunión. “Se coordinó con la ITF hacer un comparendo, donde ellos pidieron que se tratara la jurisdicción del panel para este tipo de reclamos. Nosotros queríamos que el panel recibiera todo de inmediato, además de que se tratara este tema de la jurisdicción. Entonces, se hizo una audiencia bastante larga con nuestros abogados, uno de ellos de Estados Unidos, que es un experto en materias deportivas, y por el otro, estaba el abogado de la ITF”, continúa.

En esa cita la Fetech planteó que si bien existe una parte en el reglamento de la Copa Davis donde dice que la decisión del árbitro es inapelable, también contempla otro capítulo que menciona que cuando existe un error notorio o una parcialidad en la toma de decisión sí le corresponde participar a este Panel. “Les dijimos que no se trataba de solamente una discusión de un fallo del árbitro, sino que de un acto mal sancionado, que definía un montón de cosas”, relata el dirigente.

El fondo del asunto apuntaba a que cuándo un jugador podía ser sancionado con una advertencia y con una descalificación, cuando la agresión es notoria y pone en riesgo la continuación del encuentro, lo que se considera como conducta agravada. “Por eso nosotros queríamos que en esa audiencia se estableciera de inmediato la jurisdicción del Panel como la sanción”, detalla.

Dura respuesta

Después de esa primer encuentro, el Panel, cuyos honorarios son pagados íntegramente por la ITF, se tomó dos semanas para responder a la petición de los intervinientes. “Ellos decidieron que no tenían jurisdicción en el tema. Por lo tanto, la única arma que nos dejaron es recurrir al TAS para apelar esta decisión. Pero dado cómo manejaron esta situación, solo se puede recurrir al TAS para que determine si el panel tiene jurisdicción o no, ya que no se pronunciaron sobre el fondo. Esto cuesta cerca de 25 mil dólares y en el mejor de los casos nos podrían decir que sí tiene jurisdicción, para empezar todo de nuevo, lo que podría tardar bastante tiempo”, lamenta el presidente del tenis chileno.

Elías es categórico sobre la postura del Panel en caso de una eventual respuesta favorable ante el TAS. “Si en una primera instancia se negaron, en una segunda no creo que sea muy distinto, lo que significaría volver al TAS por segunda vez y tener un gasto de 25 mil dólares adicionales. En conclusión, tomamos la decisión de no seguir insistiendo, pero sí queremos hacer ver que estamos absolutamente en desacuerdo con los procedimientos que tiene la ITF, porque no vemos en qué sirve un panel que dice ser independiente, cuando hay una posición encontrada entre la ITF y un afiliado a ella como la federación nuestra”, establece.

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile. Foto: Fetech.

El dirigente también tiene la convicción de que este fallo es una cuestión estratégica: “Personalmente creemos que el tribunal independiente no quiso tratar el tema, porque esta agresión fue notoria y procedía la descalificación del jugador. Lo hicieron tremendamente bien calculado, no veo otra alternativa”.

Por otro lado, Elías comenta que hicieron algunas concesiones como gestos de buena voluntad. “Nuestra posición fue no seguir obstruyendo el sorteo de la Copa Davis en la segunda audiencia, porque de verdad consideramos que era perjudicar a los otros países que tenían que seguir esperando esta decisión. Entonces, en el mismo acto nosotros dijimos que estábamos dispuestos a que se levantara la suspensión pensando también en que ellos vieran una buena predisposición nuestra a la solución del problema”, recuerda.

Operación Retorno

El mandamás de la entidad chilena también cree que esta situación debe ser analizada en mayor profundidad. “Objetivamente creemos que esto merece una revisión de los estatutos de la ITF, porque quedas en absoluta indefensión frente a este panel independiente en un caso tan notorio como este y donde el 95% del mundo del tenis piensa de una manera. Es muy raro que este fallo se dé en la opinión del 5% restante”, apunta.

Otro de los objetivos del reclamo era percibir una indemnización, la que tampoco se pudo concretar. “Perdimos una buena cantidad. Y además, con este fallo, la Federación Internacional abre la puerta a una situación muy complicada, que es que el día de mañana cualquier topón que se peguen los jugadores en un cambio de lado, sea intencional o no, te va a dar para especular. Entonces, para que haya una descalificación tendría que pegarle un combo y dejarlo totalmente aturdido. Así que estamos totalmente desilusionados”, reitera.

Como una última reflexión, Sergio Elías expone que “lo que falló este tribunal fue algo muy light. Para sacarse el problema de encima, el Panel decidió no tener jurisdicción”.

Finalmente, el timonel del tenis avisa que Chile recibirá a Luxemburgo, por el Grupo Mundial I y el regreso a la Qualifiers, en la arcilla del Court Central del Estadio Nacional. “Eso ya está confirmado”, adelanta.