El castigo de Boca Juniors a Carlos Palacios tras ausentarse de un entrenamiento

El técnico Fernando Gago no dejó pasar la indisciplina de Carlos Palacios. Este lunes el volante nacional se ausentó de la práctica que estaba programada para ese día después de pasar el fin de semana en Chile.

“Boca Juniors se entrenó por la tarde de este lunes y podemos confirmar que Carlos Palacios se ausentó del entrenamiento, sin aviso, tras dos días libres. Palacios no se presentó”, informó ESPN.

Según reveló la prensa transandina, la explicación que le dio el chileno a sus compañeros y al cuerpo técnico fue haber perdido el avión que lo trasladaba desde Santiago a Buenos Aires, ya que el fin de semana había viajado al país, aprovechando la fecha FIFA.

“Carlos Palacios se presentó hoy (martes) y se entrenó aparte por decisión de Gago. El jugador pidió perdón adelante de todos por su ausencia injustificada. Perdió el vuelo de ayer a la mañana y avisó que tomaba el de la noche”, indicó en su cuenta X el periodista Augusto César.

“No tenía autorización previa para sumarse un día tarde. El aviso de haber perdido un vuelo no es justificativo para el cuerpo técnico. El problema es por qué lo perdió y la explicación fue débil. Gago demostró ser muy estricto con estas cuestiones (Cavani, Medina. etc). No es la primera ausencia del chileno. La decisión que tome será importante para el manejo del grupo”, complementó.

Debido a esto, Gago tomó la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria de jugadores que enfrentará a Newell’s Old Boys este fin de semana por el torneo argentino.

De esta forma, el jugador que en el último triunfo contra Defensa y Justicia se inscribió con dos asistencias, no podrá estar presente. Así, será la primera vez que se perderá un partido estando en buenas condiciones físicas.

Antes solo se había perdido dos duelos: el primero contra Independiente Rivadavia tras presentar un cuadro de gastroenteritis que derivó en una deshidratación y ante Aldosivi, cuando el adiestrador prefirió reservarlo para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Suma críticas en Argentina

La prensa del otro lado de la cordillera cuestionó la justificación de Palacios. “¿Saben qué? Basta de esa excusa muchachos porque nadie pierde un vuelo salvo que… haga las cosas mal. En un aeropuerto tienes que estar tres horas antes como mínimo, ya dos horas es al límite, quizás dos y media si viajas cómodo”, señaló el relator Mariano Closs.

“Es una excusa barata. Los jugadores del fútbol que te dicen ‘perdí el vuelo’ es porque no calcularon bien o algo mal hicieron. O calculó mal el tiempo o no quiso viajar. Listo”, añadió el periodista de ESPN.

El duelo entre Newell’s Old Boys y Boca Juniors está programado para este domingo 30 de marzo a partir de las 19.30 horas.